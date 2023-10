¿Por qué se aplazó audiencia contra Julio Gerlein por presuntas dádivas a Aida Merlano?

A las 8:30 de la mañana del jueves estaba programada una audiencia para imputar a Julio Gerlein y otras dos personas por presuntamente ofrecer dádivas a la excongresista Aida Merlano Rebolledo, con el fin de que no declarara en un proceso penal que lo salpicaría.



La cita se agendó en el Juzgado 3 de control de garantías de Bogotá, pero no se llevó a cabo y por ende tendrá que realizarse otro día. Esto por cuenta de dos versiones que han dado las partes en este proceso, y que incluso tienen de por medio explicaciones de las autoridades.



El proceso involuca a Gerlein y los abogados Diego Muñetón y Teodoro Antonio Dejón. Al reconocido empresario de la contratación en la costa Caribe, el cargo que le leerá la Fiscalía es el de soborno en actuación penal.



"Los hechos están relacionados con las denuncias presentadas por el abogado Miguel Ángel del Río, quien en representación de Aida Merlano denunció que la excongresista habría recibido ofrecimientos económicos de estas personas para que ella guardara silencio en sus declaraciones ante la honorable Corte Suprema de Justicia", explicó el ente acusador en su momento.



Audiencia contra Julio Gerlein. Foto: X de Miguel Ángel del Río

El cruce de versiones

El choque de versiones empezó minutos después de las 8:30 de la mañana. En la audiencia no apareció conectado Julio Gerlein, y desde la Fiscalía General de la Nación se reportó de manera oficial que la diligencia "no se realizó porque no se hicieron presentes ni Julio Gerlein, ni Teodoro Antonio Dejón, tampoco se hicieron presentes sus abogados defensores. Así quedo registrado en la constancia expedida por el juzgado encargado de la audiencia".



Esa misma versión la entregó el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Aida Merlano. Desde su cuenta de X, el penalista dijo que a qué le temía Gerlein con su ausencia en la cita para imputarlo y pedir medida de aseguramiento en su contra.



Audiencia contra Julio Gerlein. Foto: Archivo particular

Otra cosa es la que dice el penalista Jaime Lombana, quien defiende al empresario procesado. El abogado le subrayó a este diario que su cliente sí se presentó, y que de hecho así se puede ver en un video grabado el jueves.



"Son las 8:53 de la mañana, grabo este video como prueba de presentación del doctor Julio Gerlein a la audiencia, y de igual manera del doctor Teodoro Deyongh. Está el doctor Noé Gómez y estoy yo. A las 8:20 se nos envía un link de parte del correo del señor fiscal", se escucha en el audio.



En efecto, Lombana mostró una imagen de que fue el fiscal Daniel Hernández el que le compartió un enlace, pero en la versión del abogado fue el que se le envía al público, no a las partes. Además, indicó que Del Río estuvo por unos minutos conectado en el mismo enlace de los procesados.



En la noche del jueves, el abogado de Aida Merlano volvió a publicar en X, esta vez con el acta que emitió el juzgado tras la no asistencia. En ella indicó el despacho que se acordó previamente que la Fiscalía convocaría a Deyongh y Gerlein, y que consultado el fiscal Hernández, este dijo que sí les envió el enlace para conectarse a todos los involucrados.



En conclusión, para el juez hubo una inasistencia por parte de Deyongh, Gerlein y sus defensores, por lo que la carpeta con el expediente fue devuelta al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en el cual el ente acusador tendrá que volver a pedir agenda para imputar al empresario por sus presuntas dádivas a la excongresista condenada.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

