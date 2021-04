Imputarán cargos al soldado Saavedra por la muerte de Juliana Giraldo

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al soldado Cristian Saavedra por la muerte de Juliana Giraldo ante el Juzgado Promiscuo de Miranda, en el Cauca. La audiencia se realizará mañana a las 10:00 a. m.

El soldado responderá por homicidio en persona protegida. El 24 de septiembre de 2020 Saavedra le disparó a Juliana Giraldo en las inmediaciones de Miranda Cauca.



Francisco Larrañaga, la pareja de la mujer asesinada, narró que el Ejército les pidió documentos cuando transitaban por el sector Guatemala, en Miranda. Los hechos ocurrieron a las 8:30 de la mañana de ese día. Juliana estaba en el asiento delantero del automóvil blanco cuando recibió el impacto del proyectil.



Según una fuente de la Fiscalía consultada por este diario, las versiones que aseguraban que los soldados estaban en el lugar realizando un retén no eran ciertas. "No se encontraron en el lugar las señalizaciones que se requieren para el mismo", aseveró.



El ente acusador señaló el 6 de noviembre de 2020 ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Miranda, que el caso debía ser asumido por la justicia ordinaria, pues el uniformado actuó a "mutuo propio" y no por un requerimiento de la Fuerza Pública.



Además la Fiscalía argumentó que Juliana Giraldo Díaz, al ser una mujer tránsgenero estaba protegida por Derecho Internacional Humanitario.



