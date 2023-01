El crimen de Juliana Giraldo, ocurrido el 24 de septiembre de 2020, en un retén de Miranda, Cauca, podría dar vueltas en los próximos días. El acusado es el soldado Cristian Saavedra, quien permanece detenido a la espera de que termine el desarrollo del juicio en su contra.



Según las anotaciones judiciales, para este 30 de enero está programada la audiencia de prórroga de medida de aseguramiento contra el militar que, según la Fiscalía, sería el responsable del homicidio que se presentó alrededor de las 8:30 de la mañana.



Con el ánimo de que no se venzan los términos, la diligencia viene agendándose desde el año pasado, y en los próximos días se adelantará ante un juzgado de control de garantías de Popayán, el cual decidirá si acepta la petición de las autoridades de renovar la medida contra el soldado, quien durante el proceso ha manifestado ser inocente.



Hasta el momento, la hipótesis de la Fiscalía es que ese 24 de septiembre, Saavedra Arias supuestamente realizó dos disparos con su fusil de dotación, en contra de un vehículo particular, de color blanco, que al parecer no atendió la señal de alto que le hicieron desde el puesto de control militar.



Encuentro entre la familia de Juliana Giraldo y la del soldado que le disparó. Foto: Captura de video

Esto tras haber hecho los diferentes exámenes de balística y estudiar la necropsia entregada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, los cuales llevaron a acusar al soldado como el presunto responsable del delito de homicidio en persona protegida, bajo la figura de dolo eventual.



En los registros judiciales, aparece que la preparatoria de juicio fue aplazada por diversas razones, entre ellas la solicitud de la defensa del militar para obtener todas las copias de las pruebas que se han allegado al expediente, en manos de un fiscal especializado de la unidad contra delitos relacionados a los derechos humanos.



De hecho, de acuerdo a la Revista Semana, en los últimos días el procesado indicó que, al parecer, Juliana Giraldo ya estaba muerta al momento de llegar al retén, versión que tendrá que ser analizada dentro del expediente.



Hasta el momento, públicamente se ha conocido que el reporte que dio Saavedra Arias a sus mandos en el primer momento, es que él disparó contra una llanta, y que el proyectil dio en el piso, y que rebotó contra el carro, en este caso impactando a la mujer.



En el carro iban varias personas, entre ellas Francisco Larrañaga, pareja de la víctima que reclamó a través de un video diciendo, en reiteradas oportunidades, que le habían matado a Juliana.



La decisión que tendrá que tomar el juzgado de control de garantías de la capital del Cauca está agendada para las 8:00 de la mañana en la Sala 1 del Palacio de Justicia.



