Juliana Giraldo había denunciado discriminación en retenes militares

Quince días antes de su muerte, que, según las primeras versiones, se dio cuando un militar le disparó mientras viajaba como copiloto en una vía del Cauca, Juliana Giraldo le contó a su mamá que se quería cambiar el nombre en la cédula, pues cada vez que pasaba por un retén, a los oficiales “se les notaba la homofobia”.



Esto lo contó Gloria Díaz Maya, madre de Galindo, a través de una publicación en Twitter. La mujer manifestó su dolor por la pérdida de su hija y habló sobre la última vez que se comunicó con ella. (Siga leyendo: El crudo relato que cuenta cómo un militar mató a Juliana Giraldo).

“Mi hija ha sido asesinada en un retén en Corinto, Cauca, un soldado salió del monte y de una le disparó. No sé qué motivo tendría”, dijo Díaz en la publicación, compartida por un periodista de 'Unicauca al día radio'.



“Como sabes, ahora me visto de mujer. Los militares me dicen que '¿cómo te llamas?' y yo les digo que Juliana, les paso la cédula y dicen que '¿cómo así que usted se llama Juliana si aquí dice Carlos Julio?”, contó Díaz sobre lo que le dijo su hija.



Además, añadió que Juliana le expresó que la actitud de los soldados hacia ella la hacía sentir mal.(También: Ella era Juliana Giraldo, la mujer asesinada por un soldado en Cauca).

Tratan a veces de ofenderme y eso para uno es muy incómodo, mamá, estar dando explicaciones. Por eso quiero cambiar el nombre en la cédula FACEBOOK

TWITTER

Ante la preocupación de la joven, su madre le había manifestado apoyo a la decisión y le dijo que “lo hiciera por su seguridad”.

#Primicia "Cómo así que usted se llama Juliana, si aquí dice Carlos Julio" "siempre se les nota la homofobia" Esto contó Juliana Giraldo (mujer asesinada hoy por soldado del Ejército) a su madre Gloria Díaz, ella está en España, pidiendo vuelo humanitario a Colombia pic.twitter.com/FnfX6A3Nvu — josé marulanda (@marulojose) September 24, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).

Los hechos

En la mañana del 24 de septiembre, Juliana iba de copiloto en un vehículo que se movilizaba por una zona rural del Cauca. Iba junto a su pareja, Francisco Larrañaga.



Según el testimonio de este último, "dos soldados aparecieron del monte y nos dispararon".



“Cuando miré a Juliana, estaba en el asiento del copiloto con la cabeza caída y sus sesos habían volado por todo lado”, le dijo Larrañaga a EL TIEMPO.



(Lea también: 'Nuestro delito fue dar el giro en la vía pública': esposo de Juliana).



El hombre aseguró que los disparos comenzaron cuando vieron un retén del Ejército en la carretera e hicieron un giro para devolverse, pues había dejado los papeles del carro en su casa.



Aura Giraldo, hermana de Juliana, pidió en un video publicado en Twitter el apoyo del Gobierno, para conseguir un vuelo humanitario para su madre, quien se encuentra en España y quiere despedirse de su hija.

Aura, hermana de Juliana Giraldo Díaz, la mujer trans asesinada esta tarde por un soldado del @COL_EJERCITO en la vía Miranda, Corinto, en el Cauca, pide al presidente @IvanDuque un vuelo humanitaria para su madre, quien está en España y desea darle el último adiós a su hija pic.twitter.com/2ijwpZPwT9 — Juanito Rueda (@juanfotosadn) September 24, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Tendencias EL TIEMPO