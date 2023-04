Este martes en la mañana empezó la audiencia de imputación de cargos en contra de los tres jugadores del Once Caldas que fueron capturados por la presunta extorsión a una estudiante llamada Juliana Echeverry Mesa.



En la audiencia ante un juzgado de control de garantías, la fiscal segunda local de Manizales narró cómo fueron los hechos, los cuales iniciaron el 2 de abril pasado, cuando al parecer uno de los jugadores se encontró un celular en una discoteca, y días después recibió una llamada de un hombre que cuánta plata le daba por devolvérselo.

Jugadores del Once Caldas, en captura. Foto: Policía de Manizales

La respuesta de la estudiante de Medicina -de nacionalidad española- fue que solo tenía 100.000 pesos para dar, y que si mucho tenía 200.000 pesos. Sin embargo, le exigieron 500.000 pesos porque tenía que repartirse el dinero con otra gente.



Desde entonces se negoció una entrega por 400.000 pesos a cambio del teléfono. Luego de ello, la mujer empezó a escuchar varias voces de hombres con los que a través de llamadas habría intentado negociar su celular, marca Iphone, el cual al parecer iba a ser vendido por partes, ya que los supuestos responsables así le sacarían más plata, y además se irían de la ciudad.



Los hombres implicados son Guy Esteban García Jiménez, Santiago Mera y Debinson Mateus, quienes fueron capturados el 9 de abril en la noche. Para ese día, la víctima ya había denunciado ante el Gaula de la Policía, por lo que esperó encontrarse con los implicados en el sector de El Cable, acompañada de agentes.



Fue entonces cuando dos de ellos -vestidos con buso rojo- se hicieron cerca del punto de encuentro para supuestamente vigilar que no pasara nada, y después se dirigieron hasta donde estaba la mujer para cruzar algunas palabras y luego irse.



Minutos después, el tercer hombre de buso negro se acercó y le dio el Iphone, y recibió los 400.000 pesos por parte de Juliana. Fue entonces cuando se dieron las respectivas capturas en flagrancia, para ser procesados por unos cargos que les darían cerca de ocho años de cárcel en modalidad de tentativa, y una multa por 400 salarios mínimos mensuales vigentes.



Tras la lectura de los hechos, la jueza les dio la palabra a los tres jugadores de Once Caldas para que respondan si se acogían a ellos, recibiendo una respuesta negativa por parte de ellos.



En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, que inició este martes hacia el mediodía, la fiscal empezó aclarando que no pedirá que los jóvenes sean enviados a la cárcel, pues "si bien el daño es grave, no se cumplen los requisitos para una medida de carácter privativo de la libertad", argumentando que puede que estas personas hayan cometido el delito de manera primaria, sin representar un peligro para la sociedad.



