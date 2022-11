La jueza Vivian Polanía, que se viralizó por aparecer en plena audiencia virtual recostada fumando cigarrillo y semidesnuda, protagonizó otro escándalo en una circunstancia similar a la reciente.



En una audiencia de 2020, la abogada especialista en derecho constitucional lanzó un fuerte regaño a un abogado, a quien le pidió que no "molestara más" y fuera más concreto.



La discordia se dio cuando el penalista estaba exponiendo los puntos en los que estaba en desacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Fue allí cuando la jueza que hoy es indagada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander, lo interrumpió para hacerle fuertes observaciones.

Sin razón aparente, más allá que el ejercicio de la defensa, el Dr @MarlonDiazyDiaz recibió el peor de los tratos por parte de una Juez de la República.



Menos de dos minutos de intervención, un llamado de atención irracional y 0% de respeto con el abogado. 🧐👇🏼 pic.twitter.com/wwmfndxSmm — Dalila Henao 🇨🇴 (@DalilaHenao1) September 7, 2020

"Doctor, mire, qué pena y con todo respeto, esto es un estrado judicial, no una academia. Lleva 10 minutos hablando y no ha dicho nada, por favor a mí no me dé clases de derecho internacional ni de derecho internacional humanitario que acá todos somos abogados. Al punto", dijo la jueza.



Tras la objeción del penalista en el sentido de que estaba argumentando luego de que lo hubiera hecho la representante del ente acusador, la jueza le dice que ya le dio el uso de la palabra, y "que no moleste más".



El abogado le comentó que solo llevaba dos minutos hablando, y que él era respetuoso del debido proceso y del tiempo que cada una de las partes tenía para intervenir.



El hecho fue objeto de crítica por parte de algunos penalistas, quienes dijeron que esa no es la forma en que se trata a un abogado en plena audiencia. Tras el más reciente hecho, por el que se le pidió a las autoridades que la investiguen, la jueza de Cúcuta habló con el periodista Néstor Morales, para contarle que ha pasado unas horas difíciles con episodios de ansiedad, y que tiene sobrecarga laboral en su despacho.



