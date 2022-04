En un hecho sin antecedentes un juez de Bogotá ordenó al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino devolver una millonaria suma de dinero al sistema de salud del país.



En la condena a 10 años de cárcel que le impuso el juez al otrora poderoso directivo de la que fue la mas grande EPS del país, se ordena que entregue 296 mil millones de pesos. Esos dineros, dice la investigación, eran para el servicio de los usuarios y fueron destinados a otros rubros. Tendría que devolverse al Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES-(antes Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA).

En la condena de 318 páginas conocida por EL TIEMPO además de le prohíbe ejercer cargos públicos o firmar contratos con el Estado de por vida. El juez señaló que la orden de captura se expedirá cuando la sentencia quede en firme.



Mientras que el proceso pasa al Tribunal a segunda instancia y a la Corte Suprema en casación, Palacino quien reside en el norte de Bogotá, podrá seguir en libertad.



Palacino fue detenido y cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario en marzo de 2018 por orden de una Fiscal Especializada contra la Corrupción; y fue judicializado por irregularidades y malos manejos administrativos mientras fue presidente ejecutivo y representante legal de SaludCoop EPS.



Según la investigación, por directriz de Palacino, la EPS utilizó dineros públicos dispuestos para atender la salud de sus afiliados, en la compra de bienes raíces en Colombia, México y Ecuador. También adquirió edificios y oficinas; realizó préstamos a socios y trabajadores; además de pagar viajes personales y adquirir vehículos de alta gama.



Este comportamiento, señaló la Fiscalía, afectó los servicios prestados a los afiliados, la liquidez de la entidad y motivó incumplimiento en el pago a proveedores.



En el expediente se cuestiona que en el año 2001 hubo un incremento de inversiones realizadas en el exterior, en países como Chile y Ecuador y que en un solo año, en el

2004, se destinaron 67.472.803 millones de pesos a actividades diferentes a la prestación del servicio de los usuarios.



"En cuanto a las inversiones en el exterior, no fue clara la forma como los usuarios del sistema de salud en Colombia, se verían beneficiados en el exterior con cargo a los recursos parafiscales en el país, por cuanto el sistema de Seguridad Social en salud, es de aplicabilidad para los residentes en el territorio colombiano razón por la cual estas inversiones, no tendrían conexidad con la naturaleza de los recursos con los cuales se realizaron como tampoco la cobertura de los servicios", se lee en el fallo.



Además se cuestionó la contabilidad de la EPS: "en los dictámenes se pudo establecer, que los estados financieros de la entidad -SALUDCOOP EPS CO-, no cumplían con los principios de contabilidad aceptados en Colombia, no eran confiables, y no reflejaban la situación real financiera y económica de la entidad".



Igualmente cuestionó que Palacino afirmó en el proceso que no cometió delito alguno porque los montos de dinero que utilizó como si fueran propios corresponden a una legítima ganancia pero que esa supuesta utilidad "solo existió en el papel, no en la realidad, esto no es más que un sofisma contable".



En la sentencia se señala que el exdirectivo acudió a maniobras para quedarse con recursos públicos: "se demostró con los informe y peritajes del CTI de la Fiscalía, para los años 2000 a 2004 desvíos de recursos parafiscales que eran administrados por SALUDCOOP EPS CO y empleados para incrementar su propio patrimonio, a través de inversiones nacionales y extranjeras, adquisición de activos fijos , apropiaciones de reservas voluntarias y diversos gastos y operaciones económicas a cargo de la UPC, y que ingresaron a la EPS, pero que no pertenecían a recursos propios".



El despacho indicó que Palacino creó un pulpo económico que buscaba que la EPS creciera y se enriqueciera y no el beneficio de los pacientes.



La Contraloría General ya había condenado fiscalmente a Palacino y otros exdirectivos de Saludcoop al pago de más de un billón de pesos.



