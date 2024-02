Juez no ordena cárcel para Pierre García, vinculado a caso que enreda a congresistas

La juez 42 de control de garantías de Bogotá no impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Pierre Eugenio García Jacquier, exdirectivo del Departamento de Prosperidad Social (DPS), investigado por su presunta participación en un escándalo de corrupción que enreda a varios congresistas.



Se trata de la investigación revelada por EL TIEMPO en noviembre del año pasado en la que se menciona la existencia de una organización criminal que direccionó contratos con dinero del Estado para beneficiar a congresistas y contratistas cercanos a ellos.

La Fiscalía había pedido que el investigado fuera asegurado y se tramitara circular roja de Interpol para lograr su captura, pues se encuentra fuera del país. El exfuncionario fue imputado por la Fiscalía General de la Nación, en diciembre del año pasado, y él se declaró inocente y señaló que es víctima de falsos testigos.



A lo largo de la diligencia de este martes, la juez hizo un recuento del caso y aseguró que la conducta evidenciada es “reprochable y grave”, pues los contratos se habrían celebrado de una manera poco objetiva y sin, al parecer, cumplir los principios propios de la contratación pública.



“Sí hubo, por lo menos, una intervención o una manera de interesarse de una forma indebida en esos contratos”, señaló la juez quien dijo que aunque el investigado no participó como tal en el direccionamiento de los contratos, sí “hubo directrices” y un “interés indebido” que presuntamente buscó favorecer a algunos contratistas que, aparentemente, ya habían indicado los senadores de la República.



Igualmente indicó que la Fiscalía en sus labores investigativas pudo establecer que se está hablando de un grupo organizado del cual hacían parte más de 15 personas y que está activo desde hace más de dos años.

Audiencia de Pierre García. Foto: Captura de pantalla

La juez consideró que no hay riesgo de que el procesado siga cometiendo las irregularidades que la Fiscalía le imputó pues ya no es funcionario público ni tiene la posibilidad de interferir en la adjudicación de contratos.



La juez afirmó que, contrario a lo que la Fiscalía señaló, no hay riesgo de que el procesado eluda a la justicia al encontrarse en el exterior. Aunque el investigado había sostenido que vivía en Ibagué y entregó una dirección de esa ciudad cuando en realidad salió hace más de seis meses del país con rumbo a París (Francia), la juez dijo que ese apartamento sigue a su nombre y ese lugar está amoblado, lo que evidencia que tiene arraigo en el país.



La funcionaria judicial dijo que no se evidencia la "voluntad de fugarse definitivamente del país" pues tiene cuentas bancarias en Colombia y recientemente incluso compró una acción en un club privado en el país.



Sin embargo dijo que aunque tiene arraigo y es una persona conocida en Ibagué, el viaje que emprendió ya lleva mucho tiempo y que su larga permanencia en el exterior hace temer que no vuelva a Colombia a cumplir una eventual condena en su contra, si es que es vencido en juicio.



Luego de un análisis del caso, señaló la juez, que era excesiva la medida de aseguramiento en centro carcelario cuando se presume su inocencia y no ha sido vencido en juicio. Además de que hasta ahora el procesado viene acudiendo a las citaciones de la Fiscalía y no tiene antecedentes ni anotaciones judiciales.



Indicó que hay una necesidad de imponer una medida de aseguramiento pero que la cárcel no es la única que establece la ley por lo que ordenó que mientras que esté fuera del país se presente periódicamente por medios virtuales y que una vez regrese a Colombia se reporte ante la Fiscalía.



Además tendrá que informar a la Fiscalía o al juez de conocimiento al que llegue el caso la fecha de su regreso a Colombia, el sitio en el que va a vivir y que detalle cada cambio de dirección o de teléfono.



García Jacquier es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.



Tras la decisión del juez, el señalado tendrá que suscribir un compromiso para garantizar su participación en el desarrollo del proceso.



En la diligencia, tras el anuncio del juez, tanto el representante de la Fiscalía como el de la Procuraduría apelaron la decisión.

Ciro Ramírez, senador capturado. Foto: Cortesía Facebook

El exfuncionario, quien nació en Canadá y tiene familia en el Tolima, arrancó su carrera política como representante a la Cámara por Tolima (2014-2018), al parecer habría aprovechado su cargo de director del DPS para hacer parte de la red criminal que lideraba el exsenador liberal Mario Castaño, quien falleció el 18 de noviembre en la cárcel La Picota de Bogotá.



“Las reuniones se hacían en la oficina de Pierre Eugenio García, en el sexto piso del DPS, y como regla, no ingresaban equipos electrónicos, “no hablaba, pues se comunicaba escribiendo en hojas de cuaderno que inmediatamente botaba y posteriormente escribiendo en una tablet en la que borraba lo escrito”, manifestó la Fiscalía en su momento.



En contra del exdirectivo del DPS hay señalamientos de que habría servido de eslabón desde Bogotá en 28 procesos de contratación que se negociaron supuestamente a dedo en Quindío, Tolima, Valle y Risaralda, principalmente.

La Fiscalía tiene reseñadas al menos a 17 personas en la investigación. Foto: Foto: Jesús Blanquicet

Por esos hechos, la Fiscalía tiene reseñadas al menos a 17 personas, algunas de ellas se habrían visto con García en las instalaciones principales del DPS, en Bogotá, donde hablaban de negocios a través de papeles que después Pierre -al parecer- borraba.



"Se tiene que Pierre García fue visitado en el DPS por el senador Miguel Ángel Barreto el 3 de mayo de 2022, asimismo el 12 de mayo de 2022, el 31 de marzo de 2022, y destacar estas visitas", dijo, entre otras cosas, la representante del ente acusador.

