Juez niega medida de aseguramiento para empresario Leo Eisenband

El juez 52 de garantías de Paloquemao decidió negar la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra el empresario Leo Einsenband vinculado a una investigación por supuestas irregularidades en la compra de un predio que estaba bajo la administración de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

El juez señaló que la Fiscalía no entregó los elementos probatorios que hacen parte de la investigación, para que él pudiera evaluar y tomar la decisión.



Ante la decisión, la fiscalía 60 especializada contra la corrupción argumento “el señor juez no pidió los elementos materiales probatorios” y apeló la decisión.



“Le solicito revoque su decisión y permita correr traslado de los elementos materiales de prueba y usted pueda evaluar los elementos”, dijo la Fiscalía



El representante de la Procuraduría consideró que no hubo desidia por parte de la Fiscalia y los abogados representantes de la víctima señalaron que efectivamente el juez no pidió correr traslado a la fiscalía y además no quedo en audio.



La defensa de Einsenband apoyo la decisión tomada por el juez y pidió que no reponga la decisión, pues dijo que el día martes cuando termino de hacer la exposición la Fiscalía debió correr traslado, además que el juez en tres oportunidades había solicitado realizar dicho traslado.



Al empresario la Fiscalía lo vinculó a irregularidades en la compra de un centro comercial en Barranquilla, al que se le habría bajado el avalúo catastral a cambio de dádivas.



Los cargos imputados al empresario barranquillero son peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad de coautor.



Según el ente investigador, esta compra estuvo rodeada de "varias maniobras fraudulentas", en las que, según la imputación, Eisenband habría actuado como autor de los hechos delictivos.



Redacción Justicia

@JusticiaET