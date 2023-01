En la tarde de este viernes se llevó a cabo la segunda parte de la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos de José Manuel Gnecco, señalado de ser el presunto responsable del homicidio de su esposa, María Mercedes Gnecco, el 5 de octubre de 2021, en San Andrés Islas.



El juez, Gustavo Barbosa, negó la solicitud de libertad de Gnecco señalando que las diligencias se han realizado en los términos legales establecidos en los procedimientos penales. Sin embargo, señaló que hay responsabilidad de la Fiscalía y la defensa del acusado al no poderse dar inicio al juicio oral debido a las repetidas suspensiones de la audiencia preparatoria.

La decisión se toma finalmente luego de que el juez suspendiera ayer la audiencia para estudiar más a fondo el expediente.



En el transcurso de la audiencia, la defensa de Gnecco argumentó que había pasado más de 120 días desde que se presentó el escrito de acusación sin que se inicie el juicio, por lo que ya se habrían cumplido los tiempos legales que permiten mantener detenido a alguien en medio de un proceso penal.



El abogado de las víctimas, Iván Jiménez Lafaurie, se opuso a la liberación de Gnecco afirmando que la defensa habría cometido maniobras que demorarían el desarrollo de la diligencia de acusación.



Así mismo, explicó que, dado a las repetidas inquietudes de la defensa de Gnecco frente al material probatorio presentado por la Fiscalía, el ente acusador leyó una a una las respuestas de estos cuestionamientos durante dos horas en la pasada audiencia de preparación del 30 de noviembre.



“La Fiscalía estuvo 100 por ciento atenta con la entrega del material probatorio en todas sus fechas estipuladas…no hubo ningún fallo a la entrega de la evidencia, Los retrasos y demoras no pueden ser imputados al juez, la Fiscalía o a la administración de justicia”, dijo Jiménez.



Además, le hizo un llamado al juez de que, si existía una prueba que, dado el caso la Fiscalía no hiciera su descubrimiento oportunamente, se debería rechazar, más no suspender la audencia pública de preparación.



Por su parte, el representante del Ministerio Público, el procurador José Ledesma, apoyó la defensa de Gnecco señalando que efectivamente sí se habían vencido los términos y se opuso a la premisa de la Fiscalía sobre las presuntas manipbras dilatorias del proceso.



En el curso de la investigación, la Fiscalía ha desvirtuado la versión sobre que el crimen haya tratado de un asaltante que pretendía ingresar a la vivienda de los Gnecco como lo había asegurado el procesado.



Además, por medio de la reconstrucción de los hechos en 3D, el ente acusador pudo identificar la trayectoria del proyectil que le causó la muerte a la víctima y concluir "que fue disparado dentro de la vivienda y a muy corta distancia", señaló en su momento el ente acusador.



La Fiscalía ha afirmado que la pareja estaba sola en el lugar de los hechos, el cual estaba asegurado por un sistema de seguridad de monitoreo y cerca eléctrica que no se activaron por la posible invasión de alguien externo. Además, ha explicado que la escena del crimen habría sido alterada y que Gnecco Valencia no socorrió a su conyugue al momento de los hechos, lo que hubiera podido salvarle la vida.



Un fiscal especializado de la delegada para la Seguridad Territorial acusó a Gnecco por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; falsedad ideológica de documento privado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



