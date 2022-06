Un juez de Bogotá negó la casa por cárcel solicitada por la defensa de Milton Libardo Jiménez, funcionario del INPEC vinculado a la investigación por la fuga del extinto narcotraficante Juan Lárrison Estupiñán, alias Matamba.



El despacho consideró que en el proceso hay evidencias de que el funcionario pudo cometer los delitos imputados por la Fiscalía y que desarrolló distintas actividades para facilitar la fuga de 'Matamba' de la cárcel La Picota el 18 de marzo.



'Matamba' murió en un operativo de la Policía realizada en Santander 34 días después de su fuga.

Añadió que los delitos son graves y que el funcionario no tiene arraigo familiar que garantice que siga acudiendo al llamado de la justicia.



Igualmente señaló que el argumento expuesto por la defensa de que la situación de hacinamiento que se vive en los penales afecta al funcionario no es suficiente para ordenar su excarcelación. Y añadió que la salida de prisión del guardia representa un peligro para la sociedad y las víctimas.



De acuerdo con el ente acusador, Jiménez Arboleda habría facilitado la fuga de 'Matamba' al haber dejado abierta la puerta por donde salió el narco, que vestía prendas de uso privativo del personal de custodia.



En la diligencia de imputación el delegado de la Fiscalía indicó que el inspector del Inpec no solo habría dejado abierta la puerta por la que se fugó el narcotraficante, que es jefe de la banda 'la Cordillera sur', sino que también habría instrumentalizado a otros guardiantes para moverlos de sitio.



Puntualmente, el ente acusador señaló que luego de que 'Matamba' salió de su celda y de la reja, se montó a un vehículo y que el inspector luego le ordenó a un bachiller de 18 años que apenas había llegado a prestar su servicio militar ubicarse en un puesto en el que nunca había estado y para el cual no estaba calificado.



Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de favorecimiento de fuga agravado, con abuso de autoridad.

