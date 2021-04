Tribunal absuelve a Hugo Zabaleta por muerte de porrista

El magistrado Álvaro Valdivieso Reyes del Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la absolución de Hugo Alejandra Zabaleta Sosa, señalado de ser el asesino de Luisa Fernanda Ovalle, porrista del Millonarios, quien murió en noviembre de 2013. Una Juez de Bogotá ya lo había declarado inocente en 2019.

De acuerdo con el Tribunal, no había certezas de que Hugo Zabaleta fuera el asesino de la joven porrista del Millonarios. Miriam Pachón, abogada del implicado, afirmó que la Seccional de Investigación Criminal, Sijin, pagó 10 millones de pesos a un testigo que no aportó claridad a los hechos ocurridos esa noche.



"Nos estamos dando cuenta que están entregando plata sin tener pleno conocimiento de que la persona sirva o no como testigo", argumentó



En 2013, la jueza 42 de Bogotá absolvió, en primera instancia, a Zabaleta porque no confió en la hipótesis presentada por la Fiscalía de que el acusado era el responsable del homicidio.



Según la togada, la versión de Juan Gabriel Villabón Guarnizo, quien señaló a Hugo Zabaleta ante el ente acusador de ser el homicida, no podía comprobar lo sucedido, pues no podía corroborar su relato. Además lo narrado por el sujeto no coincidía con ninguna de las declaraciones dadas por 21 personas a la Fiscalía.



Frente a esto, la jueza dijo, en su momento, que el ente acusador no logró demostrar su teoría del caso. Existían imprecisiones con datos como que Zabaleta era zurdo mientras que que el testigo afirmaba que este había agredido a la joven con un cuchillo empuñado por su mano derecha.



También existían contradicciones frente a la altura del responsable. Quienes declararon afirmaban que medía entre 1,70 y 1,75, pero el entonces imputado medía más de 1,80. Por estas razones, la togada resolvió absolver a Zabaleta.



La Fiscalía y los representantes de la familia de la víctima apelaron a la decisión de la juez. Lo que llevó el caso ante el Tribunal Superior de Bogotá que también absolvió a Hugo.

¿Cómo murió Luisa Fernanda Ovalle?

El 30 de noviembre de 2013, la joven de 19 años de edad volvía en TransMilenio a su casa después de trabajar durante el día como impulsadora de la marca LG, en el barrio 20 de Julio. Llevaba consigo algunos celulares de alta gama.



Según la Fiscalía, la porrista del Millonarios se bajó en la estación Bandera y entró al parque los Ángeles. Cuando llegó a este sitio, un hombre la abordó para robarle sus pertenencias. Luisa no quería entregarlas, lo que ocasionó que el hombre le cortara las manos para que ella soltara su bolso. Posteriormente, el homicida la agredió nuevamente en el pecho.



Luisa Ovalle, de 18 años de edad, murió en un centro asistencial del sur de la capital como consecuencia de siete heridas con arma blanca que recibió durante el ataque.



Después de casi ocho años, la justicia no ha hallado el culpable de este homicidio.



