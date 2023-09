Un juzgado de control de garantías de Quibdó (Chocó) ordenó medida de aseguramiento y concedió casa por cárcel a Josuar Esneider Córdoba Rentería, alias Chespi, capturado en una operación de las autoridades y a quien la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego.



‘Chespi’ es procesado por el asesinato de otro hombre en hechos registrados el 25 de julio en el sector Condoto, del barrio Los Ángeles de Quibdó (Chocó). A la víctima le dispararon en 21 ocasiones.

También se le imputó porte ilegal de arma de fuego. Foto: iStock

Según la investigación de la Fiscalía, varios hombres que se movilizaban en moto, entre ellos ‘Chespi’, dispararon contra Yonatan Mosquera Murillo, un hombre de 27 años quien presuntamente era integrante de la organización delincuencial ‘Los Zetas’, que delinque en Quibdó.



“Al parecer este hecho de sangre se habría generado por retaliaciones entre las bandas, puesto que presuntamente Córdoba Rentería haría parte de la organización ‘Los Mexicanos’ y sería el cabecilla de los barrios Los Rosales, Minuto de Dios y Las Mercedes”, señaló el ente acusador.



Por este homicidio, también fue judicializado Weimar Andrés Abadía, alias Mello Kiper, a quien un juez le impuso medida de aseguramiento intramuros. Y la Fiscalía tiene varias órdenes de captura contra otras personas que habrían participado en el crimen.

Alias Chespi durante la audiencia. Foto: Toma de video

Largo prontuario



Durante las audiencias conocidas por EL TIEMPO, se reveló que el capturado -a pesar de su juventud- tiene un largo prontuario criminal: registra 21 investigaciones por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir por darse para terrorismo y hurto calificado. Además, le aparecen, dijo la Fiscalía, 14 ingresos a la cárcel y su alias aparece en otras 90 investigaciones.



La Fiscalía señaló que el más reciente ingreso de ‘Chespi’ a la cárcel se registró en febrero pasado. “Esta persona es proclive al delito (…) es un peligro para la sociedad” dijo el fiscal del caso, y añadió que aparece en el cartel de los más buscados de Chocó.

La Fiscalía pidió detención en centro carcelario. Foto: EL TIEMPO

Testigos de la Fiscalía reconocieron a ‘Chespi’ como el autor del atentado que sufrieron dos personas en julio en el barrio Los Ángeles de la capital chocoana, cuando dispararon contra dos transeúntes, uno de los cuales murió.



El testigo dijo que en la zona todo el mundo sabe quién es ‘Chespi’ y que se dedican a actividades ilegales: “Son bandidos de vieja data” dijo.



Al momento de la captura de ‘Chespi’, se encontraron debajo de la cama una pistola y varios proveedores; ese tipo de arma habría sido usada en otro crimen. Además, en el marco de la investigación, un testigo señaló que el procesado escondía armas en una casa en la que vivían ocho mujeres.



Los investigadores allanaron la vivienda y encontraron efectivamente a esas personas; en un cuarto, hallaron dos Mini Uzi y cien cartuchos que serían de la organización del procesado.



Otro de los testigos señaló que ‘Chespi’ sostenía reuniones en una vivienda del barrio Minuto de Dios, parte baja, con miembros de la organización ilegal y desde allí se daban instrucciones para cometer delitos.

‘No lo han condenado’

La juez de control de garantías no acogió la petición de la Fiscalía de enviar al procesado a un centro carcelario, y determinó darle prisión domiciliaria y argumentó que, si bien es cierto que el procesado tiene abundantes ingresos a prisión y tiene investigaciones en su contra por varios delitos, aún no ha sido condenado en ningún caso y se mantiene su presunción de inocencia.



“A su corta edad cada día este hombrecito ha estado delinquiendo”, dijo la juez tras señalar que habría que revisar si una familia disfuncional habría afectado la personalidad del procesado.



Añadió que, aunque en la casa en la que fue capturado se encontró un arma de fuego y él reconoció que era de su propiedad, esto no significa una confesión y que pudo ser que “estaba en el lugar menos indicado... -como el dinero de Davivienda, 'su dinero está en el lugar equivocado'-, Josuar estaba en el lugar equivocado”.

El caso se registró en Quibdó. Foto: Cortesía Daniel Espinosa

Igualmente, señaló que, “además de pensar en la medida a aplicar, hay que mirar de qué manera le ayuda a este joven para que reciba la asistencia requerida y, en última, mirar cuál es el origen, porque de qué nos sirve enviarlo a un centro de reclusión si el niño está acostumbrado a entrar y salir de prisión como Pedro por su casa, esto es prácticamente un juego”.



Sostuvo que, a pesar de la gravedad de los hechos, cada caso debe ser analizado particularmente. En su concepto, “la cárcel para el procesado sería muy drástica, porque no hemos solucionado nada con este joven entrando y saliendo de la cárcel (…) la solución no está allí”.

Señaló que, además de la cárcel, hay otras medidas menos invasivas y que, aunque no tiene arraigo, podría llegar a tenerlo y garantizar su presentación a las futuras audiencias del caso.



También dijo que en el proceso hay otros implicados y el autor de los hechos pudo ser otra persona y será en el desarrollo del juicio cuando se determine quién fue el responsable del crimen.



La juez sostuvo que el procesado tendrá que presentarse a las autoridades paulatinamente y tendrá que mantener un buen comportamiento. La orden de detención se emitió para que el procesado esté en un apartamento de Medellín (Antioquia).



Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión para que otro juez revise el caso.

