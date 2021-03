Juez dice que exsenador Ashton no está diciendo la verdad en la JEP

Durante la audiencia de lectura de fallo contra el exmagistrado Francisco Ricaurte por su presunta responsabilidad en el 'cartel de la toga', el juez del caso cuestionó al exsenador Álvaro Ashton, señalado de tener vínculos con grupos paramilitares.

El togado señaló que Ashton dijo mentiras en el proceso y ha faltado a la verdad en sus declaraciones, incluso a la JEP, y que lo hizo para proteger a involucrados en el escándalo de corrupción judicial.



(Le puede interesar: Caso de Álvaro Ashton se quedará en la JEP: Corte Constitucional)



El funcionario judicial subrayó la gravedad de los hechos y que el testigo intentó, sin éxito, desvirtuar el testimonio del exfiscal Gustavo Moreno, a quien le pagó 400 millones de pesos por un supuesto concepto sobre falsos testigos.



Ashton, a su turno, dijo primero que no le entregaron ese estudio, y, luego, que se lo entregaron incompleto, pero nunca denunció lo sucedido.



"No resulta admisible esa declaración (...) el testigo se contradice", manifestó el juez tras indicar que inicialmente se habían acordado 1.200 millones de pesos de pago y esto no por un estudio de falsos testimonios sino para el archivo del proceso.



Indicó que, según Ashton, no le contó a su amigo, el exmagistrado Ricaurte, y a su propio abogado de esos pagos, lo que va en contra del sentido común y la lógica.



(Lea además: La dura carta de ex-Farc que evidencia fractura en el partido Comunes)



"Este testigo es mendaz, jamás contrató a Luis Gustavo Moreno para que hiciera el concepto y lo dice de manera artificiosa para presentarse como víctima de Moreno". indicó el juez.



Y advirtió: "Ashton no ha cumplido con la promesa que le hizo a la JEP de decir la verdad, esto es sumamente grave, solo por cubrir a su amigo Gustavo Ricaurte".

Una polémica entrada a la JEP

La aceptación del sometimiento de Ashton a la JEP, en julio de 2019, despertó un choque en los tribunales que fue resuelto un año después por la Corte Constitucional, corporación que determinó que la justicia de paz era competente para llevar el caso del exsenador.



(Puede ser de su interés: Atropelló a mujer, se fugó y le habría reclamado por indemnización)



Desde 2017, la Corte Suprema había ordenado abrir investigación por cohecho en contra de Ashton, pues, presuntamente, entregó 600 millones de pesos al exmagistrado Francisco Ricaurte, entre 2013 y 2014, para que le archivaran una investigación por su supuesta relación con el Bloque Norte de las Auc en el departamento de Atlántico.



Luego, en 2018 la Corte le remitió el caso a la Fiscalía, pero como la JEP asumió la competencia, el proceso quedó en sus manos. De hecho, en septiembre del 2019, la jurisdicción le concedió el beneficio de libertad condicionada a Ashton por sus aportes “a la verdad” y por haber presentado un plan de reparación a las víctimas.



Sin embargo, en el trámite del conflicto de competencias, el ente acusador expuso que el delito por el que es investigado Ashton no tendría relación con el conflicto armado, por lo que no era la JEP la llamada a conocer de esos hechos.



(Siga leyendo: Por ser hombre, impiden trabajar a camarógrafo de CM& en marcha del 8M)



Frente a eso, el tribunal transicional expresó que la relación del ‘cartel de la toga’ con el conflicto estaría dada por la intención de, a través de pagos a magistrados, “encubrir con impunidad las alianzas delictivas entre políticos, empresarios y paramilitares del departamento de Atlántico”.





JUSTICIA

justicia@eltiempo.com