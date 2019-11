Juez absuelve a Hugo Zabaleta por crimen de porrista de Millonarios

La juez 42 de Bogotá absolvió a Hugo Alejandro Zabaleta por el asesinato de la porrista de Millonarios Luisa Fernanda Ovalle, registrado el sábado 30 de noviembre del 2013.

El funcionario judicial no le dio crédito a la hipótesis de la Fiscalía de que Zabaleta supuestamente había sido el responsable del homicidio y que tendría que pagar una pena que superaría los 25 años de cárcel.

En el expediente había un testigo que señaló que presenció el homicidio después de tomarse unas cervezas. Sin embargo la defensa del condenado sostuvo que por haber consumido licor no podía ser fiable su declaración.



Luisa Fernanda fue asesinada cuando volvía a su casa después de una jornada laboral como impulsadora en el barrio 20 de Julio. La joven, que llevaba consigo unos celulares de gama alta, se bajó de TrasMilenio y caminó hacia su casa y en ese momento fue atacada.Durante el proceso, Zabaleta se declaró inocente, y de hecho después de quedar en libertad por vencimiento de términos asistió a las audiencias de juicio oral.

Los argumentos de la juez

La juez dijo en su decisión que en el proceso penal fueron escuchados 21 testigos entre ellos siete de la Fiscalía que habrían estado en el sitio de los hechos cuando se cometió el crimen.



Sin embargo sostuvo la funcionaria que solo uno de ellos, Juan Gabriel Villabón Guarnizo, señalaba directamente a Zabaleta como el supuesto responsable del homicidio.



Dijo que no encuentra su despacho ninguna corroboración del relato entregado por el testigo sobre la forma como se habrían dado los hechos, lo que genera dudas sobre la percepción que tuvo el testigo sobre lo sucedido.



Indicó que no se le puede dar credibilidad al testigo por varias razones, la primera porque no coincide con las otras declaraciones y además por el contexto en el que se dieron los hechos y que dificultaban la observación de lo sucedido.



"Las condiciones del lugar, la hora, la escasa luminocidad y aunado a ello la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de este ciudadano, pudieron haber incidido en la percepción que pudo haber tenido el mismo no solo del lugar de ocurrencia de los hechos sino de la identificación del agresor", indico la juez.



Añadió que existe duda sobre la responsabilidad que tiene Zabaleta sobre los hechos imputados y que por ello se resuelve absolverlo del delito de homicidio agravado.



"No logró la Fiscalía demostrar su teoría del caso y proveerá por la absolución en la medida de que existen dudas que no fueron zanjadas en desarrollo del juicio por parte de la Fiscalía con los testigos que se presentaron", indicó la juez.





