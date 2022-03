Más de tres años después del atentado contra la Escuela de Policía General Santander, que le costó la vida a 22 cadetes, la juez segunda especializada de Bogotá declaró culpable al primer capturado por esos hechos.



(Le puede interesar: Fiscalía descarta renegociar preacuerdos con Mattos y su caso irá a juicio).



Se trata de Ricardo Andrés Carvajal Salgar, a quien la Fiscalía le imputó los cargos de terrorismo agravado, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y uso de material privativo de las Fuerzas Militares.

Carvajal Salgar fue capturado días después del atentado y permanece detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá.

Ricardo Andrés Carvajal Salgar, el primer capturado en la investigación por el atentado con un carro bomba en la Escuela de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander. Foto: Diego Caucayo / EL TIEMPO

Según la investigación, fue Carvajal quien pagó el arrendamiento de la bodega en la que estuvo "guardado el carro bomba y de donde salió el día del atentado".



El ente acusador indicó que se llegó a Carvajal por una alerta lanzada por parte de la Sala de Interceptaciones, relacionada con una denuncia por tráfico de estupefacientes.



"Se encontraba interceptada una persona, que minutos después de la ocurrencia de los hechos realizó una llamada telefónica, que al contestarle su interlocutor, manifiesta que presentaba mala señal porque se encontraba oculto, ya que había puesto la bomba en la 'General Santander' ", se lee en documentos del ente acusador.



Para la Fiscalía es claro que Carvajal "prestó colaboración importante previa y o antecedente" para la realización del atentado a la escuela de cadetes.



Añadió que lo que hizo Carvajal no solo fue buscar dónde tener el carro bomba, sino ayudar a la "manutención de un lugar estratégico para elaboración, y camuflaje, de elementos constitutivos del hecho final".

Los argumentos de la juez

La juez consideró que la Fiscalía presentó evidencias para demostrar la responsabilidad de Carvajal Salgar en los hechos investigados. La funcionaria judicial sostuvo que los testigos del ente acusador permiten establecer que el procesado fue cómplice del ataque terrorista.

El procesado está detenido en La Picota. Foto: EL TIEMPO

​En el proceso declararon testigos que vincularon al procesado con el sitio en el que permaneció guardado el vehículo antes del atentado.



En el expediente, dijo la juez, están los videos de seguridad en los que se observa el vehículo usado en el atentado en los alrededores de la bodega ubicada en el sur de Bogotá y el camino que recorrió con destino a la escuela en donde fue activada una carga explosiva por José Aldemar Rojas Rodríguez quien murió en la acción violenta.



"Prestó colaboración para ocultar el vehículo usado en el atentado", dijo la juez del caso y cuestionó la gravedad de los hechos.



Indicó que la defensa argumentó que había contradicciones en las declaraciones de los testigos pero que eso no desvirtuó la credibilidad de los mismos.



Añadió la juez que el hecho de que el día del atentado el procesado no estuviera en la bodega no lo libra de la responsabilidad en los delitos imputados.



La Fiscalía dijo que el hecho por el que fue condenado Carvajal Salgar es muy grave y generó conmoción en el país por lo que pidió que se le imponga una pena de prisión que corresponda a esa situación.

