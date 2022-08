Sobre las 10:48 de la mañana de este martes, un juzgado de control de garantías de Bogotá dio inicio a la audiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento en contra de Jhonier Leal, procesado por el homicidio de su hermano Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández.



La jueza que lleva el caso empezó haciendo referencia a algunos momentos del doble crimen que se dio en noviembre del año pasado en un conjunto de La Calera, Cundinamarca.



(Le dejamos: Jhonier Leal: defensa pidió más tiempo en caso por el asesinato de Mauricio Leal)

Posterior al contexto de lo que pasó entre el 21 y 22 de noviembre en la casa del estilista famoso y de su mamá, la jueza sentenció que "no procederá la revocatoria" porque la nueva información que se aportó al caso carece de solidez.



Es decir que el detenido no saldrá de la cárcel La Picota a la que fue enviado luego de permanecer varios días en el búnker de la Fiscalía.



(Puede leer: Merlano dice que vio la cuerda roja, pero no sabía que era para fuga de su mamá)



Frente a la decisión que tomó el despacho, la abogada de Jhonier Leal, la penalista Ana Julieth Velásquez, manifestó que como defensa no va a presentar ningún tipo de recurso de reposición o apelación.



"Toda nuestra atención sigue puesta en la recolección de elementos materiales probatorios para demostrar la inocencia de Jhonier Leal", explicó la abogada.



La cita para la audiencia preparatoria de juicio es el próximo 28 de octubre, ante el Juzgado 55 penal de conocimiento de Bogotá, despacho que la semana pasada le concedió tiempo a la defensa para que prepare todo la documentación que utilizará en el juicio.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com