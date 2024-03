Atención: Juez concedió libertad al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso; ¿qué viene?

En la tarde de este lunes, una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz retomó la audiencia para definir si queda o no en libertad el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien recientemente llegó a Colombia tras pasar varios años en una cárcel de Estados Unidos.



(Le dejamos: El paquete de nuevos conceptos sobre el PND que la Procuraduría le envió a la Corte)

La audiencia se adelanta ante un despacho de Bogotá, el cual el viernes pasado escuchó los argumentos de cada una de las partes interesadas en la libertad del exparamilitar que buscó pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que tiene tres sentencias de Justicia y Paz en contra.



"Un saludo respetuoso para usted y su equipo de trabajo, para los fiscales, el Ministerio Público, para las víctimas, para los presentes. Mi nombre es Salvatore Mancuso, desde un centro de reclusión en Colombia", fueron las palabras que entregó el 'expara'.

Facebook Twitter Linkedin

Salvatore Mancuso a su llegada a Colombia. Foto: Policía Nacional

La juez dijo que iba a definir si le daba la libertad a prueba como estaba previsto, pero que primero tenía que leer un memorial que le envió el abogado Nelson Menjura esta mañana. El pedido dice "Sírvase correr traslado del informe de bienes que nombró la fiscal (Deicy Jaramillo)", con el fin de poder analizarlo con detenimiento.



Tras solucionar el pedido, el despacho manifestó que desde el 27 de febrero Salvatore Mancuso está preso por las tres sentencias acumuladas y parciales que le impuso Justicia y Paz, con ocasión en su participación en los bloques Catatumbo, Norte y Montes de María de las Auc.

Se concederá la libertad al postulado condenado Salvatore Mancuso la libertad a prueba por un periodo de cuatro años. FACEBOOK

TWITTER

Con eso, "se concederá la libertad al postulado condenado Salvatore Mancuso la libertad a prueba por un periodo de cuatro años, que se le estableció anteriormente en el auto de primera instancia de 2023"



Hay que recordar que el exparamilitar tiene otros procesos en diferentes fases, por ejemplo en Barranquilla tiene 33 medidas de aseguramiento en contra, y en Bogotá tiene 14. En ese sentido, la juez indicó que la boleta de libertad cobrará validez "siempre y cuando Mancuso no sea requerido por otra autoridad".



Por ende, para que salga de la prisión deben pronunciarse otras autoridades. Precisamente, el miércoles está agendada en una sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla otra cita para definir si se le da la libertad por esa figura de gestor de paz para ser mediador entre grupos ilegales que quieren alcanzar la paz.



Después de ello, su libertad pasará a otra sala de Justicia y Paz, pero del Tribunal Superior de Bogotá, el cual tiene que decidir también si le otorga la libertad al postulado, en atención a un requerimiento de la Corte Constitucional. Básicamente, debe otorgarse la libertad en todos los despachos para que finalmente salga de la cárcel La Picota en la que está recluido.

El pedido de la defensa y otros detalles

El abogado Menjura explicó en un oficio que envió al despacho en la mañana de este 4 de marzo, que tras conocer lo dicho por la investigadora Deicy Jaramillo, acudió al también defensor de Mancuso, Jaime Paeres, para que le hablara sobre los bienes a los que se refirió la fiscal, y la respuesta que recibió es que estaba "sorprendido", pues no sabía de ellos. "No corresponde con la realidad conocida por la defensa", argumentó Menjura.



Ante ello, la juez subrayó que no es procedente el requerimiento porque no llegó ningún informe en la audiencia del viernes, sino que fueron expresiones orales; aunque permitió darle traslado a un pedido que tenía la defensa. Por otro lado, la togada resaltó que el viernes dio la posibilidad a todas las partes de que expresaran sus dudas frente a los informes mostrados, y solo una persona levantó la mano, y no era la defensa del exjefe paramilitar.



"Es procedente analizar la viabilidad y concederle la libertad a prueba", empezó por resaltar la juez, y añadió que tiene una pena acumulada de 480 meses, esto es 40 años, aunque su pena alternativa es de ocho años tras ser un postulado a la Ley de Justicia y Paz. Eso sí, resaltó que le queda pendiente asistir a múltiples manifestaciones de perdón cuando las entidades encargadas de reparar a las víctimas



Como contexto, en la audiencia se dijo que esta es la tercera vez que dicho despacho conoce de un pedido como este sobre Salvatore Mancuso, habiendo negado la segunda hace unos meses porque no se reunieron todas los componentes necesarios, ya que estaba en Georgia, Estados Unidos.



En cuanto al capítulo de persecución de bienes, la juez indicó que "a juicio de este despacho no se puede concluir en este momento procesal que el postulado haya incumplido el compromiso de entrega de bienes, pero deben hacerse las siguientes observaciones. La Ley 975 de 2005 entró en vigencia el 25 de julio de ese año, Mancuso fue postulado desde el 15 de agosto de 2006, han transcurrido más de 16 años, la primera sentencia parcial transicional en su contra le quedó en firme el 16 de noviembre de 2015, hace ocho años. Mientras que la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía fue creada hace 12 años, así las cosas, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia de las situaciones mencionadas, hasta a enero de este año Mancuso al parecer cerró versión en materia de bienes según lo expresado por la Fiscalía 29 delegada ante el Tribunal, aunque en certificación expedida del 28 de septiembre de 2022 dio cuenta que había cerrado versión en materia de bienes el 21 de julio de 2022".



En conclusión, el despacho dijo que si bien hay labores en persecución, aún falta un informe más condensado por parte de las autoridades.

La primera cita

En la cita del viernes, por un lado hablaron los representantes de las víctimas de las acciones delincuenciales que ejercieron hombres de las Auc a su mando, también tuvieron la palabra su abogada defensora, fiscales que han seguido sus procesos, y la Procuraduría.

(Le dejamos: Arrancó audiencia en la que juez definirá la solicitud de libertad de Salvatore Mancuso)

Facebook Twitter Linkedin

La diligencia se realiza de forma virtual. Foto: Archivo: EL TIEMPO

En el caso de su defensa, esta pidió que se definan las obligaciones que debe cumplir su cliente si queda en libertad condicional, ya que pidió su “liberación inmediata, que se eliminen las restricciones a su movilidad atendiendo que debe cumplir la designación como gestor de paz que le efectuó el Gobierno Nacional”.



Por otro lado, la Fiscalía resaltó que en cuanto a reparación de víctimas a través de la entrega de bienes, Mancuso ha cumplido, sin embargo hay más predios que están en proceso de extinción de dominio. Mientras que la procuradora del caso argumentó que la designación que le hizo el Gobierno Nacional al 'expara' como gestor de paz no es vinculante para la Rama Judicial, y por tanto no obliga a su libertad.

Facebook Twitter Linkedin

Salvatore Mancuso a su ingreso en la cárcel La Picota, de Bogotá. Foto: 27/02/2024 Foto: Inpec

Frente a la figura de gestor de paz que se apresta para cumplir, el ministro Néstor Osuna explicó la semana pasada que espera de Mancuso "los mayores aportes a la verdad, la reparación a las víctimas y por supuesto, una colaboración en la forma de desarticular algunas estructuras criminales vigentes".



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: