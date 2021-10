Minjusticia pide investigar a juez que dio domiciliaria a hijo de 'la Gata'

Luego de que su abogado presentó una solicitud de prisión domiciliaria aduciendo que Jorge Luis Alfonso López tiene enfermedades y patologías graves que hacen incompatible su estado de salud con la vida en reclusión carcelaria, el juzgado 5 de ejecución de penas de Barranquilla le otorgó este beneficio.



Alfonso es uno de los hijos de Enilce López, conocida como la Gata, y está condenado a 29 años de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir.



El hombre fue diagnosticado por Medicina Legal con hipertensión, diabetes, arritmias, entre otras, pero esa entidad determinó que en las condiciones actuales no tenía un estado grave por enfermedad ni necesitaba tratamiento intrahospitalario.

Pese a ello, el juzgado le concedió la prisión domiciliaria, ordenando la práctica de valoraciones médicas periódicas cada seis meses sobre la gravedad de su estado de enfermedad.



Sobre el beneficio concedido, el ministro de justicia, Wilson Ruiz, y el director del Inpec, general Mariano Botero Coy, no tardaron en manifestar su inconformidad y dijeron que tomarán acciones al respecto.



"Solicité respetuosamente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General que investigue al juez 5 de ejecución de penas de Barranquilla, que en las últimas horas concedió prisión domiciliaria a Jorge Luis Alfonso López, condenado a 29 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir", expuso Ruiz.



Añadió que aunque la defensa del condenado dijo que tenía problemas de salud, el mismo Instituto de Medicina Legal conceptuó que Alfonso López no padecía una enfermedad grave y podía ser atendido de manera ambulatoria.



"Además, teniendo en cuenta el monto de la condena, la gravedad de los delitos y el tiempo que lleva privado de la libertad, esta persona no podía ser objeto de una medida de sustitución de la pena. Por eso estamos dirigiendo un oficio a la Comisión de Disciplina Judicial y a la Fiscalía para que establezcan si en este caso se presentaron irregularidades y aplique las sanciones a las que haya lugar", concluyó el jefe de la cartera de justicia.



Por su parte, el general Botero indicó que Alfonso López estaba recluido en el establecimiento de reclusión especial de Sabanalarga, Atlántico, con todas las garantías y condiciones de seguridad para proteger su integridad.



"Allí podía recibir la atención médica ambulatoria y en caso de una situación grave, ser trasladado de inmediato al centro médico", manifestó.



Así mismo, el director del Inpec señaló que ante las presuntas irregularidades en este caso, se determinó iniciar "una investigación disciplinaria para establecer si hay funcionarios de la institución involucrados en las presuntas irregularidades. Igualmente, será impugnada la decisión del juez que adoptó la medida de prisión domiciliaria", concluyó.

