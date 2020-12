Juez condena a Carlos Albornoz por saqueo a la DNE y ordena su captura

El juzgado 37 penal de conocimiento de Bogotá advirtió que prescribieron varios delitos en el proceso contra el exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz Guerrero. Sin embargo, el funcionario judicial lo condenó por las irregularidades en la venta del centro comercial Villa Country de Barranquilla.



"Estamos frente a un contubernio reprochable", dijo el juez del caso tras cuestionar que el exjefe de la DNE y el exdepositario Camilo Bula se pusieron de acuerdo para cometer irregularidades y sacar un beneficio de la venta del predio.

El juez le dijo a Albornoz: "Usted, de forma indecorosa, de forma indecente, dispuso de bienes del Estado. Allá afuera hay miles de ciudadanos que sufren día a día buscando el pan para sus hijos y usted pensó que llegaba a un cargo público a hacerse rico".



Y añadió: "Estudiantes de derecho, si ustedes aspiran a asumir un cargo público para hacerse ricos, por favor, no se gradúen. Está la industria, está la música, están los deportes si lo que desean es esa gratificación económica, pero no en los cargos públicos. Señor Albornoz, usted defraudó esas expectativas, no supo ostentar el cargo con el que lo gratificó el Estado".



"No se puede decir que fue un hecho ajeno y que solo vinculaba a Camilo Bula", indicó el juez tras señalar que sin la participación de Albornoz Guerrero no habrían logrado el éxito del "acuerdo criminal".



Y cuestionó al hacer un recuento de las irregularidades: "En qué cueva de ladrones estamos. Bribones cuidando el patrimonio del Estado".



El sentido del fallo condenatorio se emitió por peculado por apropiación y fraude procesal. El juez dijo que Albornoz y Bula fueron coautores de esos delitos.



El proceso está relacionado con la adjudicación y venta irregular de bienes de la mafia, específicamente por el centro comercial Villa Country , ubicado en Barranquilla. Este episodio corresponde también a los predios denominados Centro Ejecutivo 2, Casa Bello Horizonte y predio de la calle 55, ubicados en la capital del Atlántico.



La Fiscalía le había imputado los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros, fraude procesal, prevaricato, obtención de documento falso, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.



El juez hizo un duro reclamo a la Fiscalía por su comportamiento durante el proceso y calificó al ente acusador de negligente y hasta temerario.



Indicó que incluso ofició durante el proceso al director de Fiscalías y al entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para que adoptaran las medidas para evitar "aplazamientos y dilaciones" y que se designara un fiscal de forma exclusiva al proceso "o al menos que le quitara carga laboral a quienes ejercían ese rol para que pudieran atender el caso e imprimirle mayor celeridad".



Añadió que los aplazamientos "fueron múltiples, constantes y reiterativos" por cuenta de la Fiscalía.



Dijo el juez que ante la prescripción de varios de los delitos imputados solo se podría pronunciar sobre los cargos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, fraude procesal y prevaricato.



Incluso, el funcionario compulsó copias para que se investigara a los fiscales que estuvieron al frente de la investigación.



El juez dijo que, a pesar de las advertencias, una de las fiscales del caso llegó a comportarse de manera grosera, altanera e irrespetuosa frente a las peticiones del despacho e insistiendo en peticiones como apelaciones y nulidades infundadas.



Frente a los delitos que no prescribieron, el juez absolvió al procesado por peculado por apropiación a favor de terceros y compulsó copias contra el fiscal Santiago González Escobar. Esta absolución solo de dio frente al manejo de los predios Centro Ejecutivo 2, Casa Bello Horizonte y predio de la calle 55.

Juez le dio credibilidad a testigo Camilo Bula

Otra decisión tomó el juez frente a la entrega del centro comercial Villa Country.



El juez del caso les dio crédito a las declaraciones del exfiscal Camilo Bula Galeano, quien señaló que hizo acuerdos con Albornoz Guerrero para que se entregara ese bien y que por ese negocio se recibió una comisión de 800 millones de pesos.



El testigo dijo que para la venta de ese bien por un menor valor al real se hicieron varias reuniones y que la plata de la comisión fue entregada a Albornoz Guerrero.



El juez también dio credibilidad a Ómar Figueroa, quien fue el sucesor de Albornoz en la DNE y señaló el juicio contra su exjefe, que por órdenes suyas se saltaron las normas para elegir depositarios y liquidadores.



Figueroa sostuvo en juicio que no se tenía en cuenta el comité de selección que tenía que examinar las hojas de vida de los depositarios. De hecho, sostuvo que eludir al comité de escogencia solo tenía el propósito de que Albornoz pudiera elegir a dedo a los administradores de los bienes incautados.



El juez dijo que Albornoz tenía la responsabilidad de vigilar que el proceso de entrega de los bienes se adelantara de forma transparente. Igualmente consideró que el funcionario no puede escudarse en la delegación de funciones para intentar eludir sus responsabilidades.



Así mismo, señaló que se hicieron maniobras como el cambio de resoluciones para beneficiar las intenciones del entonces director de la entidad.



"Incumplió su rol y funciones", insistió el juez del caso y cuestionó el nombramiento de Camilo Bula, quien no tenía experiencia como depositario o liquidador y fue designado por la gestión de Albornoz Guerrero.



Indicó que con las maniobra no solo sacaron provecho económico Albornoz y Bula, sino también el avaluador, el promotor y el comprador del bien.



Dijo que otras declaraciones ratifican los dichos de Bula Galeano y el plan de alejar a otros compradores para que el bien fuera comprado por quienes ellos querían.



Por ejemplo, Álvaro José Aparicio, exsubdirector de bienes, dijo que en la DNE se estableció en una época un cartel de bienes y que efectivamente en el caso de Villa Country la venta fue por un valor menor al que se tenía que vender.



Albornoz Guerrero había sido absuelto en otros dos procesos por hechos relacionados también con la adjudicación de los bienes incautados.



El exfuncionario estuvo preso casi tres años y fue llevado a juicio porque la Fiscalía encontró evidencias de que se habría beneficiado de la venta por debajo de precio de mercado de millonarias propiedades que habían sido incautadas al narcotráfico y que estaban bajo administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes.El próximo año, luego de que se dé a conocer el monto de la sentencia, las partes podrán interponer recurso de apelación que llegaría a segunda instancia al Tribunal Superior de Bogotá.

