Judicializan a uniformados del Ejército por sobrecostos en contrato 

Fiscalía imputó cargos al coronel Freddy Alberto Baquero Jaimes, al capitán Harold Cárdenas Mesa, al sargento Carlos Eduardo Oviedo Cruz y a la contratista Luisa María Castiblanco Zapata por presuntas irregularidades en un contrato que tenía como objeto la adquisición de elementos básicos de protección y desinfección para las unidades adscritas a la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (Cenac) de la ciudad de Medellín.

De acuerdo con el comunicado del ente acusador, dichos recursos eran destinados para afrontar la crisis sanitaria por la que atraviesa el país a causa del coronavirus.



El fiscal delegado adscrito al Grupo de Tareas Especiales Covid-19 les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tentativa de peculado y falsedad ideológica en documento público.



Según las investigaciones, Baquero Jaimes era el ordenador del gasto de la Cenac mientras que Cárdenas Mesa era el encargado de supervisar el contrato y Oviedo Cruz era un oficial de contratación.



Los elementos materiales probatorios obtenidos por el grupo élite –conformado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría- evidenciaron presuntos sobrecostos del 50 por ciento de los elementos adquiridos en virtud del contrato.



La empresa contratista ‘Pacific Group and Business S.A.S.’ de la que Castiblanco Zapata es representante legal, al parecer, no contaba con la experiencia, idoneidad y capacidad financiera para llevar a cabo el objeto del contrato.



Por solicitud de la Fiscalía, un juzgado de control de garantías concedió medida de aseguramiento no privativa de la libertad para los imputados.



