En medio de la polémica por la liberación por parte de la Policía de jóvenes que habían sido capturados el domingo, en medio de actos de vandalismo durante una protesta de la 'primera línea', el director de la Policía dio a conocer un dato que avivó el debate: uno de los detenidos que luego fue liberado ya tenía antecedentes penales.



Según señaló el lunes el general Henry Sanabria, director de la institución, uno de los detenidos "tiene cuatro procesos penales por obstrucción a vía pública, violencia contra servidor público, pero no tenía orden de captura", y añadió que esos eran casos en los que fiscales o jueces de control de garantías lo habían dejado libre pero que los procesos continuaban.

Frente a por qué fueron liberados los jóvenes, el director de la Policía comenzó por aclarar que la liberación la hizo la Policía y que no tuvo nada que ver en esto el viceministro.



Además, sostuvo que en el momento de la detención la Policía no contaba con elementos para presentar a los detenidos ante la Fiscalía ya que no fueron capturados en flagrancia sino cuando estaban desplazándose fuera del sitio.



Sanabria continuó explicando que aunque hay unos videos en redes sociales, en la tarde del domingo no tenían esas imágenes para poder analizarlas e individualizar a quienes aparecieran allí y con esto mantenerlos detenidos.



"Estas personas fueron privadas de la libertad cuando se presentan ataques a la Policía con elementos contundentes. Fueron privados de la libertad pero no se tiene el elemento que demuestre que ellos fueron, por lo que fueron dejados en libertad varios minutos después de su aprehensión", recalcó el director de la Policía este lunes.

