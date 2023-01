Una audiencia citada para este jueves definirá si queda en libertad el abogado José Manuel Gnecco Valencia, acusado por presuntamente asesinar a su esposa María Mercedes Gnecco Serrano, en hechos ocurridos el 5 de octubre de 2021 en San Andrés Islas.



En esta audiencia la defensa del hombre pedirá su libertad por vencimiento de términos pues según su posición, han pasado más de 120 días desde que se presentó el escrito de acusación sin que se inicie el juicio, por lo que ya se habrían cumplido los tiempos legales que permiten mantener detenido a alguien en medio de un proceso penal.



En la audiencia, que se hará de forma virtual ante un juzgado de San Andrés, la defensa del acusado presentará sus argumentos, y lo mismo harán la Procuraduría y la Fiscalía, que sostiene que él es el autor del crimen y no un supuesto ladrón, que fue lo que Gnecco reportó en su momento a las autoridades.



La Fiscalía acusó en noviembre del año pasado a Gnecco por homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; falsedad ideológica de documento privado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Según el ente acusador, que ha recolectado varias evidencias y reconstruyó la trayectoria de la bala que mató a María Mercedes Gnecco con tecnologías 3D, el proyectil fue disparado dentro de la vivienda y a muy corta distancia, y no desde afuera, como sostiene el acusado.



“Si el disparo hubiese venido de la parte de afuera, la zona donde le impactó la bala debió haber sido en el cuello, no por la espalda como realmente sucedió”, dijo la Fiscalía en su momento en la audiencia de imputación, y añadió que el análisis permitió “descartar que el hecho criminal se materializara por un perpetrador externo” y establecer que se disparó desde el interior de la vivienda.



La investigación también apunta a que el día de los hechos la pareja estaba sola en su casa, vigilada por un sistema de seguridad de monitoreo y cerca eléctrica que no se activaron por la supuesta invasión de alguien externo.



Además, el ente investigador aseguró que la escena del crimen habría sido alterada y que Gnecco Valencia no socorrió a su conyugue al momento de los hechos, lo que hubiera podido salvarle la vida.

Por su parte, el abogado señalado del crimen ha sostenido que es inocente y que la Fiscalía no ha querido investigar al tercero que habría asesinado a su esposa.

