Un juzgado de Barranquilla revocó la decisión con la cual Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, quedó en libertad. Por ende, este condenado por el homicidio de un periodista será enviado a prisión domiciliaria nuevamente.



La decisión se conoce luego de un lío jurídico que se armó por cuenta del boleto de libertad que consiguió a manos del Juzgado quinto de ejecución de penas de la capital del Atlántico, el cual reversó lo actuado y decidió que lo mejor es que cumpla su pena desde casa por cárcel.



"Este despacho considera necesario revocar la libertad temporal concedida, en auto del 2 de febrero, para que siga cumpliendo la pena que se le impuso", dice la decisión del juez Orlando José Petro, en la que también aparece que "la labor encomendada a él como facilitador de paz no requiere efectuarla fuera de su lugar de reclusión".



El anuncio se da después de que el Gobierno le retiró la figura de facilitador de paz, y salió a decir, a través de uno de sus voceros, que ellos no pidieron que 'El Gatico', como es conocido, quedara libre.



La coordinación para su traslado a la casa por cárcel está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), no obstante, el juzgado pidió a Jorge Luis Alfonso López -exalcalde de Magangué- que se traslade por su propia cuenta a la cárcel El Bosque, de Barranquilla, para que el Inpec lo pueda registrar nuevamente y llevárselo a la domiciliaria.





Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

