‘Jorge 40’ ya tiene fecha para salir de prisión en Estados Unidos

Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, uno de los exjefes paramilitares extraditados a finales de la década del 2000 a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico, ya tiene fecha de salida de la cárcel: el 6 de septiembre de este año.

Colombia ya recibió la notificación oficial de Estados Unidos, según informaron fuentes a este diario, por lo que en el país ya se activaron los protocolos para rastrear las órdenes de captura y procesos pendientes que Tovar tiene en el país.



(Lea también: La carta ‘urgente’ de Justicia y Paz al presidente Duque sobre Mancuso)



Aunque la pena por narcotráfico impuesta a Tovar se cumplió el 9 de diciembre pasado, la pandemia ha retrasados los procesos judiciales, y debía pasar a un sitio de reclusión transitoria para decidir su situación jurídica.



El antiguo comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue expulsado de Justicia y Paz en 2015 por incumplir con su comparecencia ante las autoridades judiciales colombianas, por lo que, a diferencia del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso que sigue en el proceso, ‘Jorge 40’ no ha pagado sus deudas con la justicia colombiana.



(De su interés: Cicatrizar heridas: la deuda de Mancuso y ‘Jorge 40’ con el país)



Al ser expulsado de Justicia y Paz, la sala de esta jurisdicción en Barranquilla aclaró que haber sido extraditado no excusaba a ‘Jorge 40’ de las responsabilidades adquiridas con las víctimas y con el Estado colombiano después de la desmovilización.



Tovar Pupo, quien fue miembro de la sociedad prestante de Valledupar antes de convertirse en jefe paramilitar, fue rechazado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que no tiene competencia para investigar a los exparamilitares. Sin embargo, esa justicia dejó abierta una puerta para estudiar su sometimiento como tercero financiador del conflicto en los años anteriores a su ingreso al paramilitarismo.



Como ‘Jorge 40’ no cumplió con sus compromisos ante Justicia y Paz, todavía tiene una deuda con la verdad del paramilitarismo, en temas como las alianzas políticas y económicas que permitieron y favorecieron el actuar del Bloque Norte en la costa Caribe del país.



Bajo el mando de Tovar Pupo se cometieron varias masacres, desapariciones, desplazamientos y despojos de tierras, entre otros hechos, por lo que podría recibir la máxima condena en Colombia, de 40 años, sin beneficios jurídicos de ningún tipo.



Su nombre sigue vigente en el país porque las víctimas del paramilitarismo todavía reclaman las verdades de lo que les hicieron, así como por el nombramiento de su hijo, Jorge Rodrigo Tovar, como coordinador de víctimas en el Ministerio del Interior, que ha sido enérgicamente rechazado por las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com