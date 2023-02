En la tarde de este jueves, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer que Jonathan García Tapias fue trasladado a la cárcel de mediana y máxima seguridad La Picota, ubicada en Bogotá.



Esta persona, de 27 años de edad, fue detenida en Pitalito, Huila, tras ser señalada como responsable del asesinato de María Camila Plazas, niña de 10 años a la que habría intentado abusar sexualmente.



"El traslado se dio por los grupos especiales del Inpec bajo medidas de seguridad que

permitieron garantizar la vida del sindicado y mantener el orden y la seguridad del

municipio de este departamento", se lee en el comunicado del instituto encargado de la custodia de los internos del país.



La menor murió en un hospital tras recibir heridas con un cuchillo, pese a la ayuda que le intentó dar su abuela, Luz Marina Valderrama, persona que resultó herida al defenderla supuestamente de García.



María Camila Plazas, víctima. Foto: Archivo particular / Fiscalia

El detenido salió el 25 de enero pasado de la cárcel de Pitalito luego de pagar 16 meses de pena por una agresión sexual que cometió en Bogotá. Durante las audiencias preliminares por el reciente caso, que estremeció a los habitantes del municipio, Jonathan García Tapias resaltó que él "no sabía lo que estaba sucediendo porque él quiere mucho a los animalitos y no recuerda haber matado a nadie".



Y es que en medio del episodio, también hirió con el arma blanca a un perro, el cual murió por la gravedad de las heridas. En las diligencias judiciales, la defensa de este hombre dijo que su cliente tenía que ser declarado como paciente psiquiátrico, petición que no avaló el juzgado al no presentarse un dictamen médico que comprobara la solicitud.



Mientras permanece detenido en la cárcel La Picota, este hombre continuará el proceso que lo tiene imputado por los delitos de homicidio agravado, y tentativa de homicidio agravado por el ataque con cuchillo a Luz Marina Valderrama. Además de los cargos por maltrato animal, al agredir a la mascota de la familia.

