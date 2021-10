Tomás Velasco: se conocen nuevos casos de violencia de género en su contra

Desde el 5 de octubre se encuentra vigente una orden de captura contra Tomás Velasco, sindicado entre otros de lesiones personales.



El hombre, quien reside en Cali, es considerado como prófugo de la justicia porque al llegar su casa, la Policía y Fiscalía, para hacer efectiva la orden de captura este no se encontraba en el lugar y no se ha presentado ante la autoridad.



Tras la denuncia que hizo la diseñadora Johana Rojas en la Fiscalía, Noticias RCN dio a conocer anoche el testimonio de otra mujer que asegura que fue víctima de Velasco - hace unos años - en lo que llaman un remate de festa que se desarrollo en el apartamento de él.



Johana, diseñadora de profesión, el 2 de octubre, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que relató que había sido víctima de una golpiza a manos Velasco.



De hecho, Johana afirmó que esa relación la había terminado dos años atrás y que no tenía ningún contacto con él. Relató que el fin de semana coincidieron en un cumpleaños de un amigo en común en Cali.



Después de la celebración, señaló la diseñadora, todos se fueron a continuar la fiesta en un bar y, finalmente unos pocos se fueron hasta la casa de Velasco para 'rematar'.

De acuerdo con el testimonio de Johana, Velasco la golpeó brutalmente porque ella se negó a estar con él, eso fue sobre las 5 de la mañana.



"Nunca la culpa es de la víctima, mi exnovio no aceptó un no por respuesta y un no siempre va a ser un no. Si eso alguien no lo entiende no es nuestra responsabilidad", enfatizó.



En la denuncia dada a conocer por RCN Noticias, la víctima, que prefirió el anonimato, relató que hace cuatro años fueron a rematar una fiesta al apartamento de Velasco.



“Estábamos en un remate de una fiesta con varios amigos, en la casa de Tomás, quedamos a dormir allá, yo estaba con mi novio de ese entonces, cuando me despertó la mano de Tomás en mi cuello, ahorcándome, mientras con la otra estaba masturbándose, también me di cuenta en ese momento que me había bajado la blusa”, aseguró la mujer.



Señala el medio de comunicación que las dos mujeres coinciden en afirmar que hay más víctimas de Velasco, inclusive, de abuso sexual, por loq ue hacen un llamado a denunciarlo.

