Jineth Bedoya pide convertir cárcel la Modelo en un espacio de memoria

En una audiencia pública virtual que puede seguir a través de la página web de EL TIEMPO, el Estado colombiano responderá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del 2000, con ocasión de su trabajo investigativo sobre violencia en las cárceles del país.

La Corte escuchará en audiencia a Bedoya, quien lidera la campaña No es Hora de Callar –contra la violencia sexual ejercida hacia las mujeres–, y a otra serie de testigos y peritos de parte y parte para ampliar el conocimiento sobre la situación y lo que Colombia ha hecho, o no, frente a prevención, investigación, juzgamiento y reparación.



La diligencia comenzó a las 9:15 a. m. hora de Colombia, con una lectura que Antonia Urrejola, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo del caso.



Urrejola recordó que cuando Bedoya fue secuestrada y torturada, los perpetradores dejaron claro que lo hacían por los reportajes que ella venía publicando respecto de violencia en las cárceles.



En su informe de fondo la Comisión concluyó que Colombia es responsable de lo ocurrido a la periodista por no haber tomado medidas sobre las amenazas que vivió Bedoya antes de su secuestro, y por no haber investigado con diligencia los hechos.



Urrejola señaló que este caso "no fue investigado seriamente por la Fiscalía" y que solo algunos actores fueron condenados, de las Auc, pese a que han pasado más de 20 años.

Tras la intervención de Urrejola, Viviana Krsticevic, directora de Cejil, comenzó con un interrogatorio a Bedoya, en el que en primer lugar le preguntó qué hacía en su labor periodística para la época de los hechos.



Bedoya contestó que hacía parte del equipo judicial del diario El Espectador, y que venía cubriendo conflicto armado y la situación de la cárcel La Modelo, en Bogotá, en donde había tráfico de armas, descuartizamiento y desaparición de personas, entre otras. En esa cárcel confluían todos los grupos armados, dijo Bedoya, quien añadió que estas situaciones pasaban en la cárcel con apoyo de algunos miembros de las fuerzas estatales.



Igualmente, recordó que en 1999 ella y su madre fueron víctimas de un atentado, y pese a que en agosto de ese año pidió protección al Estado, a través de una carta, no le fue asignado ningún esquema y la respuesta a su carta fue que "no estaba en riesgo y no podía recibir un esquema de seguridad".



Recordó que el 25 de mayo de 2000 ella fue a la cárcel para seguir investigando la masacre de 32 presos que había ocurrido días antes. Tras recibir amenazas y acudir a la Policía, esta fuerza, dijo Bedoya, le dijo que la mejor manera de parar las amenazas era entrevistarse con uno de los jefes paramilitares en la cárcel y le pusieron una cita ese 25 de mayo.



Recordó que ese día llegó a la cárcel y mientras su jefe fue a buscar al fotógrafo, a ella la abordaron un hombre y una mujer con un arma, la llevaron a una bodega cercana y la golpearon. Luego la sacaron fuera de Bogotá en un carro, fue víctima de una violación masiva y la dejaron tirada en un sitio.



Añadió que varias veces durante ese recorrido las personas le decían que "los periodistas se metían donde no debían, que la verdadera plaga no eran ellos sino los periodistas y que este era un escarmiento para la prensa".



Además, dijo que en la investigación de la Fiscalía, que no avanzó mucho, tuvo que narrar 12 veces su violación, y que ella misma tuvo que investigar su caso en lo que descubrió que había personas de la policía involucradas y que quien ordenó su secuestro y tortura fue un alto oficial de la Policía.



Por otra parte, ella indicó que las secuelas que este ataque le dejó no se han ido. "A mí me mataron la mañana del 25 de mayo del 2000, mi vida se destruyó", contó, al decir que ver todos los días las heridas que le recuerdan la tortura, pero además la impunidad en su caso no le han permitido cerrar este momento.



Como reparación, la periodista aclaró que nada puede reparar algo que está roto, pero que una reparación sería cerrar la cárcel La Modelo y convertir esto en un espacio de memoria, no solo por ella sino por todas las víctimas de desapariciones, descuartizamientos, y muchas violaciones contra los derechos humanos que ocurrieron ahí.



Las amenazas en su contra han seguido, ella narró ante la Corte que sigue recibiendo mensajes y amenazas de que le van a volver a hacer eso.



Tras esta audiencia pública, solo quedará esperar la sentencia de la Corte IDH, que puede tardar varios meses e incluso años.



