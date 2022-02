Jhonier Leal pagaría una pena entre los 25 y 26 años de cárcel, según el preacuerdo firmado con la Fiscalía y que tendrá que ser avalado por un juez de conocimiento de Bogotá.



La Fiscalía presentó a las víctimas acreditadas en el caso el preacuerdo al que llegó con el procesado luego de que este aceptara la responsabilidad en el homicidio de su hermano, Mauricio Leal; y su madre, Marleny Hernández.



El preacuerdo incluye el pago de una multa de 200 salarios mínimos legales vigentes, un compromiso a no seguir delinquiendo y un pedido de perdón.



La representación de víctimas que adelanta el abogado Elmer Montaña insistió en que se le imputara a Leal el delito de tortura por la forma como se dio el crimen, asunto a lo cual la Fiscalía no accedió al estimar que no se configuraba dicho delito.



"La representación de víctimas dejó su objeción sobre este preacuerdo. La Fiscalía propuso entonces que la pena se podría incrementar entre los 26 y 28 años, pudiendo ser de 26 años y 6 meses. La defensa de víctimas se opuso. No estamos de acuerdo y así se lo diremos a un juez", señaló Montaña.



🚨 La @FiscaliaCol presentó a las victimas acreditadas en el caso el preacuerdo al que llegó con Jhonier Leal luego de que este aceptara la responsabilidad en el homicidio de su hermano, Mauricio Leal; y su madre, Marleny Hernández.

A Jhonier Leal la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio por los que pagaría una pena de más de 43 años de cárcel.



Por aceptación de cargos legalmente tendría acceso a un rebaja de hasta la mitad de la pena.



En todo caso el preacuerdo aún no está en firme y tendrá que ser avalado por un juez en una audiencia, en la que también se escuchará a las víctimas acreditadas en el caso y al representante de la Procuraduria.



Tras la decisión del juez, las partes podrán interponer recurso de apelación y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogota.

