El escenario judicial sigue complicándose para Jhonier Leal, señalado de asesinar a su hermano, el estilista Mauricio Leal, y a su madre, Marleny Hernández, en noviembre del 2021.



(Lea también: Jhonier Leal: Fiscalía 'solicitará condena alta y ejemplar' de 60 años).



Además de que la Fiscalía retiró el preacuerdo que habían firmado, luego de que él se retractó de aceptar cargos, las víctimas del caso instaurauraron una denuncia en su contra por el delito de tortura.



(Más notas: 'Jhonier miente y sí es responsable': víctimas en caso de Mauricio Leal).



Élmer Montaña, abogado de dos de las víctimas, fue quien interpuso esta nueva denuncia contra Jhonier, quien permanece preso.

Según la denuncia de Montaña, entre las 11:45 p. m. del 21 de noviembre y las 05:53 a. m. del 22 de noviembre de 2021, en una casa de La Calera, Cundinamarca, fueron asesinados Marleny Hernández y Mauricio Leal, hechos por los cuales Jhonier fue imputado por homicidio agravado y ocultamiento alteracion y destruccion de elemento material probatorio.



No obstante, para las víctimas, de la imputación de la Fiscalía se sustraen elementos que concuerdan con el delito de tortura, el cual no fue imputado por el ente acusador.



(Le recomendamos: ¿Qué pasará ahora en el proceso por el crimen de Mauricio Leal?).



Por ejemplo, citan que se encontró una carta firmada por Mauricio Leal, en la cual manifestaba que dejaba como herederos de sus bienes a su hermano y a sus sobrinos y de paso pedía perdón a su madre.

"Los dictámenes de los médicos forenses y los informes de inspección a los cadáveres dan cuenta de que Mauricio Leal Hernández presentaba, además de las heridas de puñal que le causaron la muerte, contusiones en diferentes partes del cuerpo, especialmente en los brazos y cara, así como pequeñas heridas de puñal, que no representaban ningún peligro de muerte. Estas heridas son compatibles con aquellas que suelen causarse a las víctimas con el propósito de causarle un mayor sufrimiento, pues no son letales", sostuvo Montaña en su denuncia.



Agregó que, según el fiscal, esas heridas no fatales "le fueron causadas a Mauricio Leal con el fin de obligarlo a firma la carta", lo que daría cuenta de que el estilista "fue sometido a sufrimiento físico con el fin de obligarlo a firma la carta en la que disponía de sus bienes. Además del sufrimiento físico, fue sometido a sufrimiento psicológico, pues es lógico inferir que la víctima debió ser presionada de alguna manera para que escribiera el texto y que durante el tiempo que esto demandó, debió vivir momentos de terror y angustia al ser consciente de que estaba redactando su testamento y su propia sentencia de muerte".

Mauricio Leal debió vivir momentos de terror y angustia al ser consciente de que estaba redactando su testamento y su propia sentencia de muerte: Élmer Montaña, abogado de Víctimas FACEBOOK

TWITTER

Por ello, el abogado de las víctimas sostiene que, de la mano de lo expuesto por la Fiscalía puede concluirse que Mauricio Leal "fue sometido a un cruel, intenso e inhumano sufrimiento físico y psicológico, con el fin de que escribiera la carta encontrada en la escena".



Por ese motivo, y dado que el delito de tortura no fue imputado a Jhonier Leal, las víctimas interpusieron la denuncia.



(Le sugerimos leer: 'No acepto los cargos': Jhonier se retracta por asesinato de Mauricio Leal).



En el caso por los homicidios de Mauricio Leal y su madre hubo un giro inesperado el viernes 22 de abril.



Ese día se había citado una audiencia para que una jueza verificara el preacuerdo al que habían llegado el hombre y la Fiscalía, y que incluía una pena de 27 años de cárcel. Esto luego de que Jhonier aceptó cargos en una audiencia de enero de este año.



Sin embargo, el viernes pasado Jhonier dijo que se retractaba de esa aceptación de cargos, que era inocente y que había sido presionado por la Fiscalía para firmar el preacuerdo. En consecuencia, esta semana el ente investigador retiró del despacho judicial el preacuerdo y dijo que en su lugar llevaría al hombre a juicio, en el que pediría la máxima condena de 60 años.

justicia@eltiempo.com