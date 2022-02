Jhonier Leal, de 49 años, pasó de ser un estilista de mediano reconocimiento a uno de los confesos asesinos más recordados en estos días en el país tras haber reconocido que acabó con la vida de Mauricio Leal, el llamado 'Niño Genio' de la farándula nacional y de su mamá, Marleny Hernández.



De Jhonier se sabe que nació en Cartago, Valle, y que junto a su hermano pasaron varias situaciones precarias en sus años de adolescencia.



De Jhonier Leal, se estableció que estaba en proceso de separación, su esposa Luz Elena Betancourt Mejía y él se habían distanciado desde mayo de 2021 y por esa situación fue que el hombre se traslado a vivir junto a su hermano Mauricio y su mamá a La Calera.



Jhonier y Luz Elena se habrían conocido en Cali, y criaron dos hijos, uno de Luz Elena y otro de la pareja. Duraron cerca de 20 años, pero la relación de la mujer con la familia Leal al parecer nunca fue cordial.



Se trasladaron a Bogotá y trabajaron por un tiempo junto a Mauricio pero los roces por el control de la peluquería - que de hecho era de Mauricio - los distanció y la pareja se independizó.



Tras el asesinato de Mauricio y su mamá la Fiscalía incorporó a la investigación varios testimonios y entrevistas, entre ellos el de Luz Elena, en ese momento exesposa de Jhonier.



La señora entregó al ente acusador varios mensajes que cruzó con Jhonier el día que fueron asesinados sus familiares políticos.



En uno de los mensajes de audio Jhonier le dice: “Hola, Luz Elenita. Mi vida, ya voy para allá, ya voy para allá, qué pena contigo, esta gente no se levanta y yo me quedé profundo otra vez, qué pena con vos”.



Se estaba excusando porque en la mañana le había pedido que almorzaran juntos. Para la Fiscalía, Leal estaba generando su coartada, al decirle a su exesposa que sus familiares no se habían "levantado", cuando él sabía que estaban muertos.



Y sobre la una de la tarde, Jhonier se acercó a Luz Elena y le dijo: “Me va a tocar irme para la casa a ver qué pasa porque mi mamá y Mauricio no contestan”.



Sobre las tres de la tarde ella señaló que le insistió a su expareja por teléfono preguntando qué había pasado y él le pidió que llamara y en la conversación dijo que los había encontrado muertos.