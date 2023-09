La abogada Ana Julieth Velásquez presentó su renuncia a la defensa de Jhonier Leal, procesado por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal; y de su mamá, Marleny Hernández.



La decisión de la penalista se conoció en medio de una semana en la que Jhonier Leal, preso en La Picota, tiene citas ante un juzgado de conocimiento, por ser el único sospechoso de la doble muerte, registrada a finales del año 2021.



"Con el dolor en el alma, como ser humano, como mujer, como abogada defensora y como miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, me veo obligada a presentar renuncia a la defensa técnica del señor Yhonier Leal", dijo Velásquez.



Según ella, desde que gratuitamente anunció la defensa de este hombre, junto a su familia ha estado en riesgo, con amenazas que en su momento le comunicó a la Fiscalía, y sobre las cuales no recibió respuesta.



"Me vi sometida a un incidente correccional por solicitar un tiempo prudencial antes de dar inicio a la audiencia preparatoria y lo que hizo la Judicatura fue señalarme y anunciar públicamente que había faltado al respeto de su autoridad. A su vez, la Fiscalía solicitó que me arrestaran y, sin embargo, seguí adelante porque estoy convencida de que no se le han dado las garantías al señor Leal y hay una presión indebida por acelerar su caso", escribió en su comunicado.

Y añadió en el documento que aunque "reconozco que la Juez 55 Penal de Conocimiento de la ciudad de Bogotá intentó brindarme garantías, sus esfuerzos fueron fallidos ante un ente fiscal que ejerce presión permanente. Espero que lo que yo viví en cada audiencia, donde padecí violencia de género, uso de palabras incorrectas y ataques humillantes (que todos y todas pueden corroborar en las grabaciones de las audiencias) sea un ejemplo de lo que no se debe hacer en la práctica del derecho en Colombia".



Por todo esto, Velásquez cree que le fueron violentados sus derechos a la intimidad, la dignidad humana, el trabajo y la libre expresión, "y en consecuencia, puedo afirmar que se ha afectado el derecho a la defensa que le asiste al señor Yhonier Leal y no quiero que los ataques que he recibido afecten el desarrollo de su defensa".



Por último, en la carta también escribió que el caso de la familia Leal se volvió un "show mediático" en el cual se perdió el equilibrio jurídico.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

