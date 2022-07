Este viernes, mientras se realizaba la audiencia de acusación contra Jhonier Leal, a quien la Fiscalía acusa de haber matado a su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, hubo un llamado de atención al procesado porque, al parecer, se estaba riendo mientras el ente acusador describía los detalles del crimen.



(Lea también: Jhonier manipuló el celular de su hermano cuando ya había muerto: Fiscalía).



De acuerdo con la investigación, Mauricio Leal y su madre fueron asesinados entre la noche del domingo 21 de noviembre y la madrugada del lunes 22 de noviembre de 2021, en la casa de Mauricio ubicada en La Calera, Cundinamarca.



(Le puede interesar: Jhonier Leal: defensa exige libertad por presuntos errores en investigación).

Según la Fiscalía, ambas víctimas fueron puestas en situación de indefensión y luego asesinadas con arma blanca; además, el estilista fue golpeado y obligado a escribir una supuesta nota de despedida para tratar de simular un suicidio, y la escena del crimen fue alterada.



Durante la audiencia, en un momento el fiscal del caso, Mario Burgos, señaló: "Aunque le cause risa, señor Jhonier, aunque le cause risa, pero esto es totalmente serio, por favor, su señoría, le pido por su conducto que guarde respeto y por su madre y por su hermano, que en paz descansen".



(Puede interesarle: Jhonier Leal atacó ‘con crueldad excesiva’, dice Fiscalía en acusación).



Frente a ello la juez también le pidió al procesado respetar el proceso y las víctimas y manifestó: "Por favor tratemos de evitar algunos gestos frente a lo que está señalando el señor fiscal, por favor, respeto para la audiencia", le dijo la togada a Jhonier.



Luego de esto, la audiencia prosiguió con la exposición de la Fiscalía, que sostiene que la única persona que entró a la casa donde murieron Mauricio y su madre esa noche fue Jhonier y que él es el responsable de este doble homicidio.



(Le sugerimos leer: Jhonier Leal solicita protección por amenazas anónimas).



"La única persona que en esa hora convivía con Mauricio y Marleny era su hermano e hijo, Jhonier Rodolfo Leal Hernández. Se pudo establecer que no otra persona sino Jhonier ingresó a dicho conjunto el 21 de noviembre de 2021 a las 11:37 p. m", señaló el delegado de la Fiscalía.



Añadió que luego de asesinar a sus familiares, "Jhonier se encarga de modificar la escena, limpiando, y traslada el cuerpo de Marleny desde el tercer subnivel hasta la habitación donde estaba Mauricio y donde fueron hallados los dos cuerpos. Él trataba de hacer parecer que Mauricio mató a su madre y luego se suicida, pero eso jamás sucedió", indicó el fiscal Burgos.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: