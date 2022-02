Este martes, la defensa de Jhonier Leal pidió la realización de un examen psiquiátrico a su cliente para determinar si puede ser declarado inimputable por el asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y de su madre, en un crimen ocurrido en noviembre pasado en Cundinamarca.



(Lea también: Jhonier Leal pide examen sobre si es inimputable por crimen de su hermano)



La petición fue sorpresiva ya que durante las audiencias tras su captura, Leal había confesado el asesinato e incluso pedido perdón a la sociedad por los hechos, y el pasado 4 de febrero, según informó la Fiscalía, firmó un preacuerdo con el ente acusador.



(Le puede interesar: Quedó firmado preacuerdo de Fiscalía y Jhonier Leal por doble homicidio)

Frente a la petición del examen psiquiátrico de inimputabilidad, Élmer Montaña, representante de víctimas en el caso, indicó que lo que está haciendo es "lanzar el anzuelo" para ver si algún psiquiatra "lo declara loco y así echarse para atrás en el preacuerdo e irse a juicio; y que en lugar de pena de prisión le impongan una medida en un anexo psiquiátrico y poder tener la posibilidad de heredar, que ha perdido por haber asesinado dolosamente a su mamá y a su hermano".



Agregó que es poco probable o creíble que algún psiquiatra lo declare "loco", aún más porque antes de asesinar a Mauricio, según la investigación de la Fiscalía, "lo obligó a firmar un documento en el que lo dejaba a él como heredero torturándolo para ello... Creo que en ese momento Jhonier estaba loco de codicia", concluyó Montaña.



(Más del caso: 'Jhonier busca no perder herencia ni ir a prisión con examen psiquiátrico')



Más allá de las críticas de las víctimas del caso, expertos analizaron qué tan viable es que prospere la nueva estrategia de Leal.



Camilo Burbano, abogado penalista, explicó en principio que la inimputabilidad consiste en demostrar que la persona, al momento de cometer un hecho, no tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o no podía autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión.



En ese sentido, hay varias causales de inimputabilidad: los trastornos mentales que pueden ser permanentes o transitorios, y que pueden ser con base patológica o sin base patológica; la diversidad sociocultural; la inmadurez psicológica y los llamados estados similares.



"En el caso de Jhonier Leal, seguramente la defensa pretenderá establecer que él podía padecer un transformo mental que lo hacía inimputable. Sin embargo, hay varios problemas con eso: en primer lugar, no todo trastorno mental implica inimputabilidad, por ejemplo, si se determina que el señor Leal tenía alguna psicopatía, pero que podía autodeterminarse y conocía la ilicitud de su conducta, no sería declarado inimputable", explicó.



También expuso que debe tenerse en cuenta que él ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía aceptando su responsabilidad.



"Esto es relevante porque la discusión sobre si es inimputable o no se debe dar en el juicio y el objetivo de preacuerdo es, precisamente, evitar esa etapa. Esto llevaría a una nueva situación, y es que de ser declarado inimputable debería retractarse del preacuerdo, lo cual es muy problemático ya que por regla general, la retractación solo es válida si al momento de firmar el preacuerdo se violaron los derechos fundamentales del procesado", añadió.



Finalmente, comentó el abogado, determinar si existe un trastorno mental que permita declarar la inimputabilidad debe hacerse a través de un perito forense, un psiquiatra, "pero no es algo que normalmente ocurra, de hecho, son muy pocos los eventos en que eso sucede, pero claro, dependerá de cada caso concreto", concluyó Burbano.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, reiteró que no es muy frecuente que se use la figura de inimputabilidad, pero consideró que no sería completamente incompatible eso con el haber confesado el crimen.



"Es un poco insólito, puede ser que la momento de la audiencia alguien esté completamente consciente, pero no cuando comete un crimen. Eso, en todo caso, tendrá que valorarse y la última palabra la tiene Medicina Legal. Hay que decir que es muy difícil sacar adelante una inimputabilidad ya que tiene una exigencia de prueba alta; pero en todo caso, eso no conduce a la absolución, sino a que no se puede imponer una medida privativa de la libertad en una cárcel", indicó.

El psiquiatra y docente de la Universidad del Rosario Milton Murillo indicó, sin entrar en muchos detalles del caso, que comunmente los pacientes declarados inimputables que están en anexos psiquiátricos muestran características que, de entrada, no parecería tener Leal.



"Uno encuentra pacientes con déficit cognitivo, o pacientes psicóticos, es decir, con enfermedades crónicas y que genuinamente tiene momentos de desconexión con la realidad que les impiden autodeterminarse y saber si algo está bien o mal, sino que sus actos obedecen a un precario control de impulsos", explicó.



Y añadió: "En esos casos uno habla de inimputabilidad. En el caso de este hombre (Jhonier Leal), parece que hubo un entramado de cosas, una planeación, además, no es que se pueda decir a simple vista que es la historia de vida de una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica crónica".

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia

-'Nunca tuvimos alertas del pliego': Abudinen sobre Centros Poblados



-Caso Mattos: juez no reconoce como víctima a Gonzalo Guillén



-Alertas por proyectos de vivienda gratis retrasados suman $455.000 millones