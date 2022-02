A través de una evaluación psiquiátrica, la defensa de Jhonier Leal, quien confesó el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su madre, espera determinar si el hombre estaba en sus cinco sentidos al momento de cometer el crimen.



(Lea también: Quedó firmado preacuerdo de Fiscalía y Jhonier Leal por doble homicidio)



Así lo confirmó el abogado Daniel Peña, defensor de Leal, quien afirmó que el propósito de esta solicitud es que peritos expertos determinen si Jhonier comprendía o no la ilicitud de su conducta y si puede ser declarado inimputable, una condición que haría que su eventual condena no pueda incluir una pena privativa de la libertad en prisión.

"Solicitamos el examen el martes, pero los resultados aún no se tienen. Esperamos que se pueda determinar la inimputabilida penal o la imputabilidad, y saber si hizo el comportamiento en sus cabales o si no comprendía la ilicitud de su comportamiento", afirmó Peña.



En este proceso, Jhonier Leal ya había aceptado los cargos imputados por la Fiscalía y también había firmado el preacuerdo con el ente acusador que debe ser revisado por un juez.



(Más notas: Jhonier Leal podría recuperar la libertad en 13 años, según abogados)



"Lo que se está haciendo guarda una relación indirecta con el preacuerdo, porque antes de la sentencia se debe establecer si se quería hacer la conducta. Procesalmente hablando, estamos aún en tiempo", añadió el abogado.



De esa formal Peña indicó que pedir el examen psiquiátrico no afecta el preacuerdo, "la solicitud no invalida el preacuerdo, son situaciones diferentes pero guardan relación. No es que la solicitud sea una retractación o un cambio de estrategia", expuso.



(Le recomendamos: ¿Qué pasará con Jhonier Leal tras definición de preacuerdo con Fiscalía?)



Y reafirmó que cualesquiera que sean los resultados del examen que pidieron, esto no haría necesario modificar el preacuerdo, sino que de ser declarado inimputable Jhonier, eso tendría que ser tenido en cuenta por el juez al momento de defninir la condena.



"Si fuese declarado inimputable, no podría haber pena privativa de la libertad", manifestó el abogado.

justicia@eltiempo.com