Jhonier Leal, confeso asesino de su hermano, Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández, fue enviado a la cárcel en la tarde este miércoles 19 de enero. En medio de la audiencia, la jueza 14 de control de garantías, encargada del caso, se mostró conmovida e hizo una sentida reflexión.



Durante las casi cinco horas que tardó la tercera comparecencia ante las autoridades del también estilista, la jueza resumió y analizó cada uno de los elementos presentados por la Fiscalía.

Señaló que Jhonier perpetró un delito grave que es el “homicidio”, pero que tenía un agravante, “que eran su propia madre y hermano (...), a quienes agredió con un elemento cortopunzante, un cuchillo, causando heridas fatales”.



‘No es un caso como cualquier otro’

'No es un caso como cualquier otro'

Esto toca las fibras de cualquier persona y a mí personalmente me las tocó

Luego de hacer el recorrido por el plan criminal, la jueza enfatizó en que el atentando contra la vida de ellos había causado un verdadero daño: “No se reduce solo al hecho de asesinarlas, se reduce al hecho de quiénes eran y qué podían seguir aportando a la sociedad”.



En ese sentido, precisó que el derecho penal tenía su parte humana y, aunque fuera un homicidio, no era “como cualquier otro”.



“Sorprende cómo algunos, al parecer, quieren acabar con la vida de su hermano y mamá y otros, me incluyo, daríamos lo que fuera por tener todavía con vida a nuestra madre”, afirmó.



Además, calificó el caso como llamativo, pues podía generar muchos sentimientos en las personas.

🚨 En la tarde de este miércoles, la juez 14 penal de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonier Rodolfo Leal Hernández por el asesinato de su mamá y hermano pic.twitter.com/WVRABNGB2i — Canal Citytv (@Citytv) January 20, 2022

No se reduce solo al hecho de asesinarlas, se reduce al hecho de quiénes eran y qué podían seguir aportando a la sociedad

La contundencia de las pruebas, como ella misma mencionó, la llevó a tomar la decisión de imponer medida de aseguramiento contra Jhonier para evitar “el riesgo de la obstrucción de la justicia, el riesgo para la seguridad de la comunidad y de la víctima y el riesgo de la no comparecencia”.



Es decir: las autoridades judiciales lo consideran un peligro para la sociedad que, eventualmente, podría evadir su proceso condenatorio.



Para la profesional en derecho las contradicciones de Jhonier hablan mucho de su comportamiento, ya que inicialmente aseguró que era ‘incapaz’ de asesinar a sus parientes. Sin embargo, al día siguiente aceptó la responsabilidad y pidió perdón.

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Leal, el confeso asesino. Foto: Archivo Particular

Por el momento, la medida de aseguramiento contra el implicado se hará efectiva en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde permanece desde que fue capturado, mientras el Inpec determina a cuál cárcel del país lo envía.

