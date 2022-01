Jhonier Leal se declaró culpable del homicidio de su hermano, Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández.



El caso que conmocionó a la farándula y al país tomó un giro tras las revelaciones de la Fiscalía General de la Nación porque demostraron todo el plan criminal del también estilista para asesinarlos en estado de indefensión y ocultar el material probatorio.

“He tomado una decisión súper importante y muy personal, de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos. (…) Aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento pidiendo perdón, antes que nada, a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia por los hechos acontecidos”, manifestó Jhonier en una audiencia frente a la jueza de garantías.



🚨🎥 Este fue el momento en el que Jhonier Leal aceptó los cargos de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía por el asesinato de Mauricio y su mamá ↓



Los familiares de las víctimas se pronunciaron en las últimas horas frente a la culpabilidad de Jhonier y dijeron estar destrozados.



“Es un acto repudiable tener que escuchar cómo los asesinaron, tener que verlos en esas circunstancias ha sido demasiado duro”, aseguró Alejandra Hernández, prima de Mauricio, en entrevista con ‘Noticias RCN’.



Asimismo, la mujer mencionó al noticiero de televisión que tenían certezas de que el llamado ‘niño genio’ no podía haber cometido tal atrocidad.

Jhonier Leal, a la izq., en compañía de su madre, Marleny Hernández, y de su hermano Mauricio Leal. Foto: Archivo Particular

“Desde el momento cero la familia Hernández pidió justica porque sabíamos claramente que Mauricio no iba a ser capaz de atentar en contra de su vida o la de mi tía”, añadió.



Además, sostuvo que Jhonier debe pagar “como debe ser”. Según ella, los seres cercanos no están detrás del dinero, pues solo esperan que Mauricio y Marleny “puedan descansar en paz”.

El pedido de justicia

La familia, semanas atrás, había puesto en duda la versión del suicidio y había pedido que la investigación avanzara, como registró EL TIEMPO.



“Sabemos con el corazón que ellos no se quitarían la vida de esa forma tan sanguinaria así que nos confunde enormemente toda esta situación y exigimos pronto saber la causa de la muerte y acabar con tantas especulaciones”, escribió Gheraldine Duque, a finales del 2021, mediante su cuenta de Instagram.



Angélica Hernández, prima de la víctima, calificó a Mauricio como “un ser de luz, tan humilde, tan bondadoso, tan buen hijo, un excelente hermano, tío, primo, jefe y amigo”.



Igualmente, ella alzó su voz para que el hecho no quedara impune porque no entendía cómo le podía pasar eso a “una persona que solo expresaba amor para todo aquel que lo rodeaba. Esto no puede quedar impune”, precisó.



De acuerdo con la información conocida por este diario, los familiares fueron citados a entrevistas con la Fiscalía en diciembre del año pasado.



Jhonier Leal fue capturado en su apartamento en Bogotá. Foto: Fiscalía General de la Nación

Por otro lado, cuando las autoridades capturaron a Jhonier surgió una versión de él, al parecer, para intentar exculparse.



“Los familiares de la señora Marleny Hernández se encuentran profundamente consternados y se niegan a aceptar que su sobrino Jhonier tenga algo que ver en los asesinatos de su hermano y de su señora madre”, dijo Élmer José Montaña, abogado de los tíos de Mauricio, en un video conocido por EL TIEMPO.



El apoderado agregó que el ahora confeso asesino les había dicho a sus parientes que había algo más en la muerte: “Jhonier en algún momento les manifestó que se encontraba amenazado y que detrás de estos crímenes había personas muy poderosas”.

🚨 'Los familiares de la señora Marleny Hernández se niegan a aceptar que su sobrino Jhonier tenga algo que ver en los asesinatos de su hermano y de su señora madre'.



Montaña anunció, el pasado 15 de enero, que esperaba que la Fiscalía convocará a los familiares a rendir testimonio en las audiencias, ya que, según él, para ese momento no habían recibido pronunciamiento de las autoridades.

