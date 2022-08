A las 9:24 de este viernes, la jueza 55 de Conocimiento dio inicio a la audiencia preparatoria de juicio en contra de Jhonier Leal por el asesinato de Mauricio Leal y de su mamá, Marleny Hernández.



La cita empezó con la participación de cada una de las partes, en la que destacaron la de Carlos Andrés García, hermano del estilista muerto; y la de Ana Julieth Velásquez, defensora del supuesto homicida que está capturado a la espera de juicio.



La juez, minutos después, anunció que la abogada de Jhonier le hizo llegar una petición, la cual fue narrada por la funcionaria judicial. La defensa advirtió que si se adelantaba la audiencia, posteriormente se podría incurrir en una nulidad, pues no se han manejado, a su parecer, los tiempos exactos para la defensa técnica y el debido proceso.



La petición tiene como sustento que para el próximo 26 de septiembre, en horas de la tarde, hay dos audiencias programadas, una de ellas para la obtención de pruebas.



Una vez tomó la palabra el fiscal del caso, Mario Burgos, este expresó que "entiende este delegado fiscal que es una petición temeraria para que usted no continúe con la audiencia". Y posteriormente, el representante del ente acusador dijo que él está "ansioso" de que Velásquez presente las 100 pruebas con las cuales defenderá a Jhonier.



Minutos después, la defensa de Jhonier Leal le solicitó a la jueza que dejara entrar a la audiencia a su abogado suplente, requerimiento que fue aceptado con la advertencia de que no hay abogados suplentes de las partes, por lo que podía conectarse como un invitado sin poder de participación.

¿Qué dicen los abogados de las víctimas?

El abogado Elmer Montaña, representante de las víctimas, envió la carta.

Luego de la discordia entre el fiscal y la abogada del acusado, la palabra la tomaron los abogados de las víctimas. El primer turno fue para María Paula Cardona, quien representa los intereses de Carlos Andrés García, preso en una cárcel de Jamundí, Valle.



"Esto es una falta de respeto para quienes asistimos a esta audiencia, en la que la abogada (Ana Julieth) ha presentado una conducta atípica. Refleja que no hay una pronta diligencia", sentenció Cardona, mostrando su desacuerdo con la manera en que Ana Julieth Velásquez ha defendido a Jhonier.



Por su parte, Elmer Montaña, defensor de la familia del estilista, expresó que él no quiere que por algún error de trámite salga libre el supuesto homicida, quien en un principio confesó haber asesinado a su hermano y a su mamá, y después se retractó.



Asimismo, Montaña expresó que la abogada de Jhonier Leal está en todo su derecho de pedir el tiempo suficiente para preparar este caso, y puestas las cosas de esta manera, "no se estaría frente a una dilación del proceso", por lo que propuso que Velásquez diga cuánto tiempo necesita para adelantar todo lo que se necesita.



Días atrás, Ana Julieth Velásquez presentó un informe en el que dejaba ver que pudo haber una persona ajena al caso que participó del doble crimen. Su tesis la sustentó con un informe forense que presentó ante otro despacho, diligencia en la que hubo diferencias con el fiscal Burgos, quien asegura tener todo el material probatorio en contra del procesado.

