Este 18 de enero del 2022, Jhonier Leal se declaró culpable de los delitos que se le acusaban: homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



“Aprovecho la oportunidad para pedirles perdón a mis hijos, familia, víctimas y a toda Colombia”, fueron las palabras de Jhonier en medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.



Y aunque en la audiencia desarrollada el pasado 17 de enero del 2022, Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, se declaró inocente, la Fiscalía repasó los hechos y realizó una línea de tiempo sobre cómo actuó Jhonier Leal cuando se llevó a cabo el crimen.

Según señaló el fiscal, el crimen se registró entre las 11:45 de la noche del domingo 21 de noviembre y las 5:53 de la mañana del lunes 22 de noviembre, "donde Jhonier dio muerte a su hermano Mauricio y a su señora madre, Marleny Hernández (...) en el interior de la casa en que residían en La Calera".



A continuación el relato y la reconstrucción de los hechos, día a día, presentado por la Fiscalía durante la audiencia del pasado lunes 17 de enero.



21 de noviembre del 2021

Jhonier Leal y su asesinado hermano, Mauricio Leal. Foto: Archivo particular

Jhonier Leal, Mauricio Leal y Marleny Hernández se encontraban en la casa juntos desayunando. Sin embargo, Jhonier decidió salir a un restaurante pasadas las 2:10 de la tarde.



Luego regresó a la casa ubicada en La Calera y nuevamente se le vio salir a las 6:13 p. m. a una fiesta familiar, según señaló el fiscal.



Después, en las cámaras de seguridad se logra ver que Jhonier Leal regresó a la casa a las 11:37 p. m. con motivo de entregar unas galletas que su hermano Mauricio Leal le había encargado.



Según la declaración del culpable, se había dormido después de despedirse de su madre. De hecho, se había tomado unas gotas de valeriana para dormir.



"Y supuestamente, dormido, se activó el plan de datos del sindicado", rebatió el fiscal del caso.

De 11:45 p. m. a 5:53 a. m.

A pesar de las pocas pruebas que se encontraron en la escena del crimen, la Fiscalía logró sacar información supositoria sobre cómo se ejecutó el delito.



“Jhonier dejó de manipular el celular a las 11:43 y desplegó su actividad criminal” destacó la fiscalía.



El hombre bajó a la habitación de Marleny Hernández y mientras la mujer dormía descargó sobre ella una puñalada que le llegó a la columna, la cual inmediatamente acabó con la vida de su madre.



Luego se dirigió a la habitación de su hermano Mauricio Leal. El funcionario destacó que el estilista no tenía con llave la habitación debido a que estaba en su casa con sus familiares.



Primero lo intimidó con golpes para que dejara una carta, en la cual señalaba a su hermano, Jhonier, como heredero.



Luego de conseguir la cesión del dinero, Jhonier descargó el cuchillo sobre el cuerpo de Mauricio Leal dejando a su hermano sin vida.



Posteriormente, el criminal se dirigió a la cocina para poner sobre su hermano otro cuchillo. La Fiscalía estableció que una vez se realizó el teatro de los hechos, Jhonier tuvo suficiente tiempo para modificar la escena.

Imagen de Mauricio Leal con su madre y su hermano Jhonier Leal, quien confesó haberlos asesinado. Foto: Archivo particular

Así que trasladó a su madre de la habitación donde se encontraba a la habitación de su hermano Mauricio Leal para acomodarla.



Sin embargo, la Fiscalía encontró una gota de sangre en la escalera que sirvió para demostrar que la escena había sido alterada.



En la habitación de Jhonier se encontró una toalla con la sangre de Marleny Hernández y la de una persona con parentesco diferente a Mauricio Leal.



Además, en la terraza del cuarto de Jhonier Leal se encontró el trapero, el limpiavidrios y el frasco de jabón que usó para limpiar las sábanas del cuarto de su madre.

22 de noviembre del 2021

Este es el croquis que expertos de la Fiscalía levantaron de la escena del crimen. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Luego de realizar el crimen, Jhonier empezó a tramar cómo no quedar implicado en el homicidio que había cometido.



Leal había organizado todo para que el delito pareciera un suicidio. Así que a las 6:20 a.m., se registraron unas notas de voz desde el celular de Mauricio Leal que decía “Perdónenme, las amo".



Sin embargo, la fonética forense confirmó que la voz no era de Mauricio. Previo a ello, 6:19 a. m., José Yair, conductor y empleado de la peluquería, tuvo el último contacto con Mauricio, atrás vez de mensajes por WhatsApp.



Luego, de 7:00 a. m. a 8:15 a. m., las empleadas de la peluquería empezaron a llamar a Mauricio porque ese día tenía un compromiso importante.



A las 11:00 a. m., Jhonier Leal salió del conjunto residencial y se dirigió a la peluquería, donde supuestamente se enteró que ni su hermano ni su madre contestaban las llamadas.



Es más, él mismo llamó y contactó con José Yair con el fin de acompañarlo. Su primera acción antes de entrar a la casa fue entregarle las llaves al conductor.



José Yair notifica que el lugar “se encontraba frío y silencioso”. Luego, Jhonier se baja del vehículo y guía la escena del crimen.



Primero va al cuarto de la madre ubicado en el último nivel. José Yair empezó a golpear la puerta de Mauricio, la cual estaba cerrada con llave.



Así que el conductor se dirigió a la parte trasera y encontró que la ventana estaba abierta. Jhonier se quedó en la parte de adentro de la casa mientras José Yair encontraba los cuerpos.



Cuando le informaron que estaban muertos, Jhonier dijo "¿Mau, qué hiciste?", un dato que destacó la Fiscalía ya que el hombre, supuestamente, no sabía que había pasado.

