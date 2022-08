Para este viernes 5 de agosto está citada la audiencia preparatoria de juicio en el caso contra Jhonier Leal, acusado por el homicidio de su hermano, Mauricio Leal, y de su madre, Marleny Hernández, en hechos ocurridos entre el 21 y 22 de noviembre de 2021, en la casa de Mauricio ubicada en La Calera, Cundinamarca.



La diligencia se realiza ante el juzgado 55 penal del circuito de Bogotá y comenzó pasadas las 9 de la mañana pero por segunda vez, la defensa de Jhonier pidió aplazar la diligencia.



Según la abogada Ana Julieth Velásquez, que representa al procesado, no han contado con suficiente tiempo para estudiar todos los elementos probatorios que trasladó la Fiscalía y, además, para septiembre están programadas otras audiencias para la consecución de otras pruebas en el caso, como la obtención de muestras del acusado y la búsqueda selectiva en bases de datos.



Al respecto la juez le llamó la atención por haber pedido esas nuevas pruebas ahora, pese a que ha tenido suficiente tiempo.

Es un tiempo razonable para su análisis y para el planteamiento de una teoría del caso. Ha tenido más de cuatro meses para adelantar estas labores investigativas: juez del caso FACEBOOK

"Se conocía desde la socialización del preacuerdo que hay un sinnúmero de información que debe ser analizada por la defensa, pero la defensora contó con más de 4 meses para ello y para la obtenición de nuevas pruebas... Es un tiempo razonable para su análisis y para el planteamiento de una teoría del caso. Ha tenido más de cuatro meses para adelantar estas labores investigativas", señaló la juez.



La abogada Velásquez también cuestionó en la solicitud de aplazamiento que hizo por escrito que este proceso se estaba llevando con mucha celeridad, ante lo cual la juez le respondió que las leyes establecen que la adminstración de justicia "debe ser pronta, efectiva y eficaz, no es capricho de esta funcionaria, en todos los casos se debe actuar de manera célere para lograr establecer la situación del procesado y de las víctimas".



Luego de esto la juez negó la petición de aplazar la diligencia y le dio la palabra a la abogada para que manifestara si tenía alguna inconformidad con los elementos materiales probatorios trasladados por la Fiscalía, pero la defensora, visiblemente molesta, dijo que se negaba a continuar la diligencia porque era una violación a los derechos del procesado y de su abogada.

Ana Julieth Velásquez, abogada de Jhonier Leal Foto: Captura de video

"Como ciudadana colombiana y como profesional en derecho me rehúso a continuar con esta diligencia, siento que estoy siendo víctima del Estado, de la judicatura, y que me están violando derechos de rango constitucional. Esto es una falta de respeto", señaló y pidió la intervención de la procuradora asignada al caso para que se respeten los derechos de Jhonier.



La jueza intentó interrumpirla pero la abogada seguía hablando: "Si usted considera que yo estoy haciendo algo indebido tiene la facultad de compulsarme copias pero esta defensora de ninguna manera va a continuar con la audiencia preparatoria. Que quede en audio y todo el mundo lo vea, ante las organizaciones de rango internacional, en Colombia se están violando derechos...", el audio de la defensora se cortó porque la juez le apagó el micrófono.



Luego la jueza 55 le dijo a todas las partes que por favor permanezcan en silencio, y le respondió a la abogada Velásquez: "quiero ser clara con usted, este despacho judicial frente a la decisión que ya tomó del aplazamiento, solamente es una decisión de trámite que le da impulso a la actuación procesal, usted hace un llamado a la procuradora, el despacho le manifiesta que si considera que se le están violando derechos a su prohijado, tiene los mecanismos para hacerlos valer pero aquí estamos reunidos para llevar a cabo la audiencia preparatoria, en ese orden de ideas, usted no se puede oponer a llevar a cabo una audiencia"



Y agregó: "Vamos a continuar con la audiencia preparatoria, no quiero intervención de ningún otro sujeto procesal porque el despacho fue claro y por favor les pido respeto y mesura, no estamos acá para señalar, estamos para llevar a cabo una diligencia judicial, les pido respeto a todos".

