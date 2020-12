Así pasa sus días en una cárcel de EE.UU. el exfutbolista Jhon Viáfara

"Él esta recluido en una cárcel de Texas, no me acuerdo como se llama, me dice que lo tratan bien y que lo respetan".



La aseveración la hizo a EL TIEMPO, José Elías Viáfara, papá del exfutbolista Jhon Viáfara, quien fue extraditado el 24 de enero de este año a Estados Unidos, donde le adelantan un proceso por narcotráfico.

Con voz mesurada, José Elías señala que cada vez que su hijo llama es "una fiesta en la casa, todos queremos hablar con él".



El papá de quien militó en equipos como el Pasto y el América de Cali, señaló que Jhon le ha dicho que está "tranquilo, con la fe en Dios en que pronto estará con nosotros".



De acuerdo con su papá, el mediocampista, de 42 años, ha logrado hacer varios amigos. "Una ventaja es que habla el inglés, nos ha dicho que lo tratan muy bien y que come bien, eso nos tranquiliza mucho como familia", dice.



El señor Viáfara señaló que su hijo se levanta sobre las cinco de la mañana y cumple con la rutina de la cárcel. "Desayuna, trata de mantenerse en forma, hace ejercicio y al parecer está leyendo mucho", puntualizó.

"Aunque la verdad, yo siento que a veces Jhon se angustia, me imagino que es normal, estar lejos. Si me pregunta que le pedí al Niño Jesús de Navidad, yo solo le puedo responder: la libertad de mi hijo", aseguró con voz baja José Elías.



Señala el padre del exfutbolista, que jugó en equipos como el Portsmouth de Inglaterra y Real Sociedad de España, que no le ha preguntado a Jhon por su petición de Navidad, pero cree estar seguro que es reunirse pronto, en familia.



"Según lo que él nos cuenta no ha tenido problemas con nadie, lo respetan y hasta lo quieren, y esa es su forma de ser, amigo de todo el mundo", dijo el bombero de El Roble, un corregimiento de Jamundí, en el Valle del Cauca, precisamente el lugar que vio nacer al futbolista.



El señor Viáfara aseguró que para este fin de año, para Navidad y 31, estará acuartelado, como le corresponde por su labor de bombero. "Estaremos pendientes de que no se use pólvora, que los niños no se vayan a quemar, y claro, que no haya aglomeraciones por la pandemia".



Destacó que su esposa se reunirá con sus dos hijos y sus familia. "Habrá un lugar reservado para Jhon", puntualizó.



Finalmente, el papá de quien hiciera parte de la selección Colombia en 2004 y 2007 vaticinó que "América de Cali, su 'mechita' del alma, logrará este domingo la estrella número 15. Aquí en El Roble el 90 por ciento somos del América, y vamos a celebrar", puntualizó, seguro de que desde la cárcel en que pasa sus días Jhon Viáfara estará haciendo fuerza al América de Cali.



