Los momentos más tensos en audiencia contra violento exmilitar que tiene 56 denuncias

En el amplio expediente judicial contra el exmilitar Jhon Leo Rocha Bernal, quien fue imputado por los delitos de daño en bien ajeno y lesiones personales, reposan 56 denuncias de personas que fueron amenazadas o agredidas por él, entre ellas un menor de edad y una mujer embarazada.



Una juez de control de garantías aceptó la solicitud de la Fiscalía y lo aseguró en centro carcelario. El Inpec determinará el sitio de reclusión en el que esperará el juicio en su contra. Rocha Bernal fue descrito por la Fiscalía como un hombre "peligroso para la sociedad" y por eso insistió que no podía seguir en libertad.

Jhon Leo Rocha, exmilitar expulsado de su apartamento en Facatativá. Foto: Redes sociales

Rocha Bernal, a pesar de estar ante una juez y bajo la custodia del CTI de la Fiscalía, mantuvo durante la audiencia su comportamiento agresivo. De hecho protagonizó varias interrupciones e intentó detener la diligencia y en un video se observa que intentó agredir a un funcionario del ente acusador.



Durante la diligencia, la juez estaba leyendo los hechos por los cuales Rocha Bernal está siendo procesado y en los cuales se presentaron decenas de víctimas.



"En 2017 agredió a dos médicos y a una médico que estaba en estado de embarazo; en 2019 el señor Jhon Leo Rocha agredió a una profesora del colegio San Juan Apóstol, donde estudiaba su hijo, ocasionándole unas lesiones en su rostro como consecuencia de un puño; el 18 de abril de 2022 en el conjunto Heliconias (Facatativá) agredió físicamente y le generó un daño en su propiedad a dos residentes; el 28 de octubre de 2022 agredió e intimidó con arma de fuego al señor Juan Gabriel Díaz Calle en el conjunto las Heliconias donde le dieron una incapacidad de 10 días por parte de Medicina Legal", dijo la juez en la audiencia.



Y por los hechos que sucedieron durante este año, la togada explicó que

"el 6 de junio de 2023 en el conjunto Heliconias agredió al señor Juan Gabriel Rivera; el 3 de mayo de 2023 en el mismo conjunto el señor Jhon Leo Rocha agredió a dos guardas de seguridad y los intimidó con un arma blanca tipo machete y el 2 de junio de 2023 agredió, al frente del conjunto Tierra Linda, a un menor de edad con un puño en la cara, quien tenía gafas. Conforme a estos hechos y frente a este cúmulo de denuncias contra el señor Jhon Leo Rocha Bernal se presentó una asonada el 21 de noviembre".



El militar retirado Jhon Leo Rocha Bernal, acusado por los delitos de daño en bien ajeno y lesiones personales, interrumpió la audiencia. Foto: Archivo.

En medio de la lectura que la juez estaba realizando, el militar (r) se paró de la silla y dijo: "no me han dejado hablar. No tengo un abogado de confianza. Yo no voy a estar en la audiencia y quítenme las esposas".



Ante estas declaraciones, la juez le llamó la atención y le pidió concentración en la diligencia que se estaba llevando a cabo.



"Hágame el favor y se sienta. Debe permanecer en la audiencia y tiene le derecho a guardar silencio", dijo la togada con un tono fuerte.

Jhon Leo Rocha Bernal Foto: Archivo.

Ante la insistencia del hoy acusado de no continuar, la juez le reiteró: "esté usted o no de acuerdo, debe seguir".



Sin embargo, la situación escaló hasta el punto de lanzar improperios e intentar agredir a un investigador del CTI, quien le pedía que "hiciera caso" a las órdenes que le dio la juez y se calmara para continuar con la audiencia.



"Yo también necesito mi libertad o llévenme al búnker o a la cárcel. Entonces cuál es la 'maricada'", dijo Rocha Bernal, quien tuvo que ser detenido por ocho funcionarios del CTI antes de acercarse al investigador que le llamó la atención.



Luego, el militar Rocha reiteró en que cambien a la persona que está representándolo: "Que la abogada no me asista. Necesito mi abogado".



Esto porque al no contar con un abogado de confianza y para garantizar el desarrollo de las audiencias se le designó un defensor de oficio.



"Creó pánico y zozobra mediante actos agresivos y amenazantes en un conjunto residencial en Facatativá (Cundinamarca) en dónde vivía. De acuerdo con los

informes judiciales, hay en curso 50 denuncias contra el hoy imputado por distintos hechos registrados entre 2017 y 2023", dijo el representante de la Fiscalía en la audiencia.



Rocha Bernal no aceptó los cargos imputados y por tanto seguirá el juicio en su contra por el que podría recibir una pena de más de seis años de cárcel en caso de ser encontrado culpable.

