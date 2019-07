JEP negó beneficios a testigo cuestionado de la ‘parapolítica’

La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó conceder los beneficios del acuerdo de paz al exparamilitar Andrés de Jesús Vélez Franco, testigo de los casos de ‘parapolítica’ y llevado ante la justicia por mentir en la investigación contra la entonces congresista y hoy ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.

La sala consideró que no puede pronunciarse sobre la petición realizada por el abogado Santiago Díaz Varela, al considerar que no fue posible “evidenciar ninguna relación” entre la guerrilla de las Farc y Vélez Franco, quien fue condenado por vínculos a movimientos de dinero para las Autodefensas.



Los magistrados mandaron el caso a la Sala de Definiciones Jurídicas para establecer si el caso es de su competencia. Esto porque, recordó la sala, la JEP tiene competencia sobre “quienes participaron en el conflicto armado, ya sea de manera directa e indirecta. En este sentido, al no haberse establecido que Vélez Franco era miembro o colaborador de las Farc, es necesario determinar si su asunto es competencia de la JEP, al ser posible que se encuentre dentro del artículo 16 del Acto Legislativo 01 de 2016”.

Vélez, contra quien pesa una condena de 20 años de cárcel por lavado de activos, está siendo procesado por fraude procesal y falso testimonio, investigación originada en declaraciones que dio a la Corte Suprema de Justicia sobre supuestos nexos de los paramilitares con la hoy ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez.



Durante la imputación de cargos en su contra, la Fiscalía señaló que “lo dicho por el implicado en el alto tribunal (la Corte Suprema) carece de fundamento alguno” y que “mintió afectando la administración de justicia”. De hecho, tras seis años de investigación, la Corte cerró en julio de 2014 la investigación contra Gutiérrez.



El testigo terminó respondiendo judicialmente por sus declaraciones, y también ha sido cuestionado por la defensa del exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, contra quien también ha declarado en el sonado caso por sus supuestos nexos con paramilitares.



Adicionalmente, la Fiscalía ha señalado que Vélez ya ha buscado beneficios judiciales en la justicia ordinaria, como un principio de oportunidad ofreciendo información en casos de lavado de activos, pero que los hechos denunciados “nunca se pudieron verificar”.

Otros rechazados

Vélez Franco no es el único que se ha quedado, hasta ahora, sin beneficios, y la JEP viene rechazando solicitudes de condenados de todo el país que aspiran a llegar a esa jurisdicción.



Ese es el caso de Jesús Antonio Chaux, condenado por hurto calificado por ingresar a la casa del entonces alcalde de Neiva, Huila, Pedro H. Suarez, en noviembre de 2015, y llevarse dos cajas fuertes.



Igualmente, de Henry Santiago Serna, condenado a 40 años de cárcel por la explosión de un carro bomba en el parque Lleras de Medellín, en mayo de 2001, en el que murieron ocho personas y que fue atribuido a la temida banda ‘la Terraza’; y de Juan Carlos Muñoz, sentenciado por secuestrar en 2009 a un finquero de San Luis, Tolima, y a su familia para exigir 30 millones de pesos por su liberación.



