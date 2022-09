Que los procesos de los miembros de las organizaciones ilegales que levanten la mano para negociar con el Gobierno pasen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que sean detenidos en sitios especiales de acogimiento son dos de las propuestas de un documento entregado al Gobierno, para ser tenido en cuenta en los proyectos que regularán la desarticulación de esas redes criminales.



El documento, conocido por EL TIEMPO, contempla que al acogerse a la justicia acepten uno o varios delitos para que la JEP les imponga una “corrección alternativa que consiste en privación de la libertad en centros de acogimiento por un período establecido y acordado por las partes, con derecho al subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena”.



Esa sanción estará acorde a la gravedad del delito, su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los hechos y las garantías de no repetición. Igualmente se señala que quedarán suspendidas las extradiciones y que se podrían revivir solo frente a nuevos delitos.



El abogado Álex Alberto Morales Córdoba, integrante del Grupo Sinergia, que elaboró la propuesta y quien tiene la representación de ‘los Pachelly’ y un grupo de extraditables interesados en la propuesta de paz del presidente Gustavo Petro, dijo que el documento de 44 páginas ya fue compartido con funcionarios del Gobierno.

Luego de varios meses de investigación de la Policía, se dictaron órdenes de capturas y se realizaron 30 allanamientos en Bello Foto: Archivo EL TIEMPO

“Allí se incluyen normas que van a permitir un trato diferenciado, no puede ser la misma situación de quien es el jefe de la red a la del campanero”, dijo Morales.



Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, no ve viable que la JEP reciba a los integrantes de estas redes delictivas, ya que en su criterio esta justicia tiene un marco de acción preestablecido, “involucrarla en otros aspectos no solamente es inconveniente sino que terminaría deslegitimando la función importante que la jurisdicción y esa forma de justicia transicional presta”.



Para Herrera, la JEP no puede convertirse en “un lavadero” de los delitos de las bandas criminales que “atienden una tipología totalmente distinta a los hechos punibles que son objeto de investigación y sanción por parte de la JEP”.



En esa línea se pronunció Esteban Manco, investigador de la Escuela de Derecho de Eafit, quien aseguró que ve una imposibilidad jurídica para que la JEP u otro tribunal transicional deba juzgar a las bandas criminales, “por cuanto no tienen el estatus político que podría tener un grupo insurgente como el Eln”.



De igual forma, indicó que las bandas criminales serían más grupos organizados, y dentro de ello no estarían dentro de una dinámica de conflicto armado.



“Claro que aquí hay una problemática grande porque muchas bandas son cooptadas por grupos insurgentes, han sido denominadas las milicias urbanas; entonces hay que distinguir bien”, aseguró Manco, quien añadió que aunque estén en la ciudad podrían ser juzgados con la JEP en cuanto haya una conexión con el conflicto.



“Con ‘los Pachelly’, que están conectados con los neoparamilitares, ahí sí lo veo complejo”, dijo.

Reunión clave:

El próximo 6 de septiembre se realizará en la Casa de Nariño una reunión clave en la construcción del proyecto que será llevado al Congreso para el acogimiento.



Ese día se llevará un primer borrador que se viene construyendo en reuniones de representantes de varios ministerios, del Congreso y varios asesores externos.



“Hay un objetivo que es la paz total y se viene trabajando en la arquitectura de la normatividad que se va a llevar al Congreso. En la mesa se han escuchado todo tipo de ideas, pero no hay una decisión tomada sobre el mecanismo que se va a usar”, dijo una fuente cercana al proceso.

Bandas deben ir a justicia ordinaria

El exministro, exsenador y protagonista del Acuerdo de Paz con las Farc Juan Fernando Cristo afirmó que aún hay muchas preguntas por resolver sobre el proyecto llevado al Congreso por el Gobierno, como parte de su política de paz total.



Indicó que hay propuestas audaces y novedades, pero también dudas. En el marco del Congreso Nacional de Minería, y en diálogo con el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, consideró que ese tipo de procesos deben ser coordinados y llevados centralizadamente por el Gobierno Nacional, y que debe existir una diferencia sustancial entre una negociación con la guerrilla del Eln y un proceso con las bandas criminales, en el que lo único que procede es el acogimiento y “ninguna otra clase de negociación”.



En esa vía, indicó que no tiene sentido construir un nuevo sistema de justicia transicional para el Eln, y que un acuerdo con esa guerrilla tendría que ir a la órbita de la JEP.



“Con las disidencias de las Farc que no cumplieron los acuerdos, con las bandas criminales, el ‘clan del Golfo’ y todas estas bandas que aparecen regionalmente tiene que haber es acogimiento a la justicia ordinaria. Aplicar el sistema de justicia transicional sin reconocimiento político —porque no lo puede haber— a esas bandas criminales y de narcotráfico, no sería un buen camino y dificultaría mucho el concepto de la paz total”, resaltó Cristo.

