Procuraduría investiga a jefe de inteligencia del Ejército por abuso sexual

Luego de las denuncias reveladas por Daniel Coronell contra el jefe de inteligencia del Ejército, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al general Mario González Lamprea por presuntas conductas sexuales abusivas en contra de una teniente retirada, hechos que habrían ocurrido en noviembre de 2017.



En la decisión, la Sala Disciplinaria de Instrucción del órgano de control ordenó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar.



Según informó la entidad, el investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre si así lo desea.



Los hechos que denunció el periodista Coronell en W radio se remontan a cuando González Lamprea aún era coronel.



Aunque la teniente denunció lo sucedido, el proceso no ha tenido mayor avance ni en la oficina de control interno del Ejército ni en la Fiscalía.



De acuerdo con la denuncia, la investigación interna disciplinaria en el mismo Ejército no ha sido efectiva y la denunciante tuvo que retirarse de la institución castrence.



Además, en el caso que está en la Fiscalía no hay muchos avances y, por el contrario, habría indicios de que hombres de inteligencia han interferido con la investigación, según denunció el periodista.

