¿Ordóñez agredió a policías? Los testimonios contradictorios del caso 

En medio de la audiencia -en juicio disciplinario- contra los patrulleros de la policía Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, se han escuchado las versiones sobre los hechos que rodearon la muerte del ingeniero y estudiante de derecho Javier Ordóñez, el 9 de septiembre, en el occidente de Bogotá.



Este jueves sigue la audiencia en cuarta sesión, y la expectativa se centra en la explicación que deberán dar los implicados sobre los videos presentados, que dan cuanta de los abusos a los que habría sido sometido Ordóñez al interior del CAI de Villaluz.

Inicialmente, el miércoles, el patrullero Lloreda Cubillos solicitó la nulidad de todo lo actuado, así como de las pruebas recolectadas hasta el momento. Aludía que no tenía abogado defensor, y que no le habían brindado uno de oficio.



En respuesta, el procurador delegado para la Fuerza Pública, Herman Rincón, negó la solicitud de nulidad. Aseguró que era falso que no se le haya dado un abogado de oficio, pues de hecho en la primera audiencia (el jueves primero de octubre) él renunció al abogado asignado.



¿Estuvo Ordóñez en una pelea antes de encontrase con los policías?

El patrullero Rodríguez narró que estaba con su compañero, el patrullero Lloreda, en la avenida Cali con 26, en Bogotá, cuando recibieron información sobre una riña, y se dirigieron al lugar, donde un grupo de personas estaba peleando, entre ellos había personas identificadas como hinchas de Millonarios "que al parecer habían tenido problemas con Javier y sus acompañantes".



Aseguró que les pidieron a las personas disiparse, luego, "llegamos a la 77 a con 53 y nos acercamos a Javier y Wilder y les dijimos que se retiraran para sus casas y evitaran problemas, y ellos empiezan a insultarnos, que nos fuéramos de ahí hijueputas, sapos, ladrones, tombos, que eso era problema de ellos".



Por su parte, Wilder Salazar, quien estaba con Ordoñez esa noche, afirmó que se encontró con Javier y otro amigo, se querían tomar unos tragos y compraron una botella de Whiskey y se quedaron un rato en un parque.



Luego, fueron al apartamento de Javier y allí quisieron tomar más, así que salieron a comprar más licor, de regreso de la tienda y cuando estaban justo llegando al conjunto de Ordóñez se encontraron con Lloreda y Rodríguez, quienes, según Salazár, le dijeron: "De esta sí no se salva”, a lo que Ordóñez respondió: "Ponga el comparendo", y uno de los policías respondió: "No, comparendo no va a haber".



Salazar, en ningún momento refiere que hubieran tenido un problema o riña previa a su encuentro con los uniformados.

¿Fueron agredidos los policías por Ordóñez?

El patrullero Rodríguez aseguró que esperaron con Lloreda a ver si Ordóñez y sus acompañantes efectivamente entraban a sus casas y, cuando iban a arrancar en la motocicleta, "Javier se viene de frente a la motocicleta, se lanza de frente, y golpea a mi compañero Juan Camilo Lloreda en varias oportunidades en el rostro, casco y cabeza".



Ante la situación, Rodríguez dijo que se hizo detrás de Ordóñez para atajarlo, pero que luego Wilder (Salazár) y Juan David, quienes estaban con el estudiante de derecho, se fueron hacia él, por lo que, como disuasión, hizo un disparo al suelo, entre tanto, Ordóñez seguía golpeando a Lloreda y aunque este último sacó su táser, no logró contener a Ordóñez.



El amigo de Javier Ordoñez, Wilder Salazar, no refirió a esta agresión. Se espera que hoy la defensa le pregunte sobre este hecho.

Las versiones sobre la táser

Siguiendo su relato por la supuesta agresión de Ordoñez, Rodríguez dijo que se hizo detrás de Ordóñez para atajarlo, pero que luego Wilder (Salazar) y Juan David –acompañantes de Ordóñez– se fueron hacia él, por lo que, como disuasión, hizo un disparo al suelo, entre tanto, Ordóñez seguía golpeando a Lloreda y aunque este último sacó su táser, no logró contener a Ordóñez.



Narró que "el compañero le hace el segundo impacto del táser en la espalda, yo logro cogerlo de un brazo para poder reducirlo. Cuando logramos reducirlo nos caemos al suelo los tres, mi radio se suelta y lo único que puedo llegar a hacer es poner mi cuerpo para poder sostenerle sus manos mientras mi compañero le dice que coloque las manos atrás, para poderlo esposar".



Señaló que Lloreda accionó el táser contra Ordóñez, escuchó el sonido "aproximadamente 3 o 4 veces".

Otra es la versión sobre este capítulo que entrega Salazar. Según él, después de su encuentro cerca a su conjunto con los patrulleros, Lloreda hizo la primera descarga eléctrica del táser. "Javier cae al piso, trata de llegar al parqueadero, luego Damián (Rodríguez) se baja, entre los dos le rasgan la camisa y empiezan a darle más descargas", contó.



En todo momento, explicó, Ordóñez rogaba que no lo lastimaran más, "pero los patrulleros nunca se detuvieron. Eso duró entre 6 y 7 minutos, poco tiempo después bajan muchos vecinos y todos decían que no lo lastimaran más, que no lo agredieran más. No eran descargas de uno ni dos segundos, eran de seis y siete segundos, muy largas", contó, y añadió que los patrulleros le pegaron a Ordóñez en el rostro, el estómago y la espalda y que Lloreda le puso la pistola táser en la cintura a Ordóñez, "que es donde quedan los riñones, mientras los vecinos gritaban que no lo agredieran más".

El patrullero Lloreda se negó este miércoles a entregar la versión de los hechos. Se espera que, en la audiencia de esta mañana, trascienda la situación de un abogado defensor.



Su testimonio será crucial para evaluar los hechos previos al traslado de Ordóñez al CAI, y lo que sucedió en el mismo, donde los amigos del estudiante aseguran fue golpeado de forma brutal.

