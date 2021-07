En firme condena de 20 años a policía del caso Javier Ordóñez

Luego de que en abril pasado un juez especializado de Bogotá avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y el patrullero Juan Camilo Lloreda, por el homicidio de Javier Ordóñez el 9 de septiembre de 2020, este miércoles se conoció la sentencia que certifica que el uniformado pagará 20 años de cárcel por el delito.

Vadith Gómez, abogado de las víctimas en el proceso, comentó que con la materialización del preacuerdo en esta sentencia "se condena al primer responsable de los hechos".



El preacuerdo consistió en que Lloreda acepta su responsabilidad por los delitos de homicidio y tortura agravados, a cambio de que, solo para tasar la pena, no se tuviera en cuenta el agravante que le fue imputado en el delito de homicidio.



Como parte del preacuerdo, Lloreda también debe pedir perdón por su actuación, pero esto aún no se ha hecho. No obstante, según Gómez, el policía sí ha cumplido con la colaboración judicial a la que se comprometió.

En un primer momento, tras la imputación de la Fiscalía, Lloreda no había aceptado cargos, pero luego negoció con el ente acusador para conseguir una rebaja.



Por este homicidio también es procesado el patrullero Harby Damián Rodríguez Díaz, quien fue imputado por golpear a Ordóñez hasta causarle la muerte en la madrugada del 9 de septiembre pasado, cuando estaba en situación de indefensión.

En el caso de Rodríguez, el abogado de las víctimas explicó que están terminando las audiencias preparatorias de juicio, antes de comenzar la etapa de juzgamiento.



"Él dice que es inocente, pero las pruebas son contundentes, va a quedar imposible, creería yo, que se salve de una condena ejemplar", manifestó Gómez.



Ambos patrulleros ya fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación, que los destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos, la pena más alta que impone el órgano de control.

