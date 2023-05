Jaime Saade volverá a Colombia para responder por el crimen de Nancy Mestre. Las autoridades de Brasil dieron vía libre a su extradición luego de que se refugiara en ese país desde 1994 cuando huyó por la muerte de la barranquillera. Marli Dias, la esposa de Saade, habló por primera vez sobre la decisión que califica como una "injusticia".

(En contexto: La historia del horrendo crimen de Nancy Mestre: ¿habrá justicia tras 29 años?).

Saade fue condenado por asesinar y violar a Mestre, su novia de 18 años, en 1994, por lo que tendrá que pagar 27 años de prisión. El crimen ocurrió en la madrugada del 1.° de enero de 1994, en Barranquilla.

Nancy Mestre fue hospitalizada con lesiones por todo el cuerpo, indicios de violencia sexual y un tiro de revólver en la cabeza. Desde entonces, su familia exigía justicia por el caso, como le han contado a EL TIEMPO en reiteradas ocasiones.

La radical versión de la esposa de Jaime Saade

Sin embargo, la esposa de Saade, con quien tiene dos hijos, entregó otra versión sobre el deceso de Mestre. En charla con W Radio, la brasileña insistió en que él es una persona "inocente", "honesta" e integra".

"Para mí está claro que ella se suicidó, él me contó que era depresiva y que ella ya había intentado suicidarse antes”, señaló.

Además, según ella, Saade escapó a Brasil porque temía por su vida: "Su casa fue invadida, si estuviese en Colombia no hubiera sobrevivido. Todo conspiró contra él".

(Además: Las 5 fotos del asesino de Nancy Mestre en aeropuerto militar de Brasil).

La joven de 18 años fue asesinada el 1.° de enero de 1994 Foto: Suministrado

Se conocieron en 1994. Él le dio su versión de los hechos tan pronto se relacionaron, por lo que Dias rechaza las investigaciones, la sentencia de la justicia colombiana y la extradición por parte de Brasil.

"El crimen ya prescribió. No entiendo por qué para él la ley es diferente. Él fue juzgado e incriminado por todo el mundo, pero no tienen pruebas. Él estaba en su casa, él no la mató. Lo condenaron sin pruebas", expresó para la W Radio.

La muerte de Nancy Mestre

Como recordó Martin Mestre, padre de Nancy, para EL TIEMPO, la joven quería pasar el Año Nuevo de 1994 con quien sería su pretendiente.

(Le recomendamos: Jaime Saade: la primera foto del asesino de Nancy Mestre tras captura en Brasil).

La joven fue asesinada la madrugada del 1.° de enero de 1994 Foto: Suministrado

“Le pidió permiso a la mamá y a mí para salir ese día porque Jaime Saade quería llevarla a la cena familiar, yo lo había visto una o dos veces”, señaló. Cuando el reloj marcó la medianoche, Nancy Mestre celebró con su familia y sobre la 1:00 a. m. Jaime Saade llegó a recogerla. Antes de que salieran, Martín le pidió al hombre que la cuidara, no sin antes recordarle que tenían permiso solo hasta las 3:00 a. m.

Sobre la mañana del 1.° de enero de 1994 se enteraron de que la joven estaba en graves condiciones en un hospital, donde murió poco después.

El informe forense era claro, la barranquillera había sido agredida sexualmente y asesinada por quien sería su pareja. La justicia, pese a que se fue del país, lo condenó a 27 años de cárcel y ordenó su captura en el extranjero.

(Siga leyendo: Extradición de Jaime Saade pone a temblar a otro posible asesino de Nancy Mestre).

Jaime Saade en el Comando de Aviación Minas Gerais. Foto: Suministrada

"La niña desde el cielo o donde quiera que esté había visto que nosotros luchamos porque hubiera justicia", afirmó su padre.

A finales de abril de 2023, la Policía Federal de Brasil confirmó que fue capturado Jaime Saade en el municipio de Marechal Deodoro, en Alagoas, dando cumplimiento a la circular roja emitida por Interpol para que cumpla condena en Colombia por la violación y asesinato de la joven.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS