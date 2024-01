Esto dijo Mindefensa sobre cese al fuego con el EMC tras incursión en Cumbitara 

Este mediodía del miércoles, desde Tumaco (Nariño), el ministro de la Defensa, Iván Velásquez rechazó la incursión de un grupo de hombres armados de las disidencias del 'Estado Mayor Central', en el casco urbano de Cumbitara, Nariño.



De acuerdo con el jefe de la cartera castrense, se recibió el reporte del comandante de la Estación de Policía de Cumbitara, quien confirmó la presencia de los disidentes, "no en una acción de amenaza a la Policía, pero si en una acción que es absolutamente reprochable", dijo Velásquez.



El Ministro dijo que "repudiaba" el hecho "porque no se ajusta a las pretensiones en el proceso de paz, a lo que se había hablado inclusive para la prórroga del cese al fuego".



En esa línea, el Ministro señaló que hace poco se extendió el cese por seis meses, pero aclaró que "eso no significa que se tenga que mantener el cese al fuego frente a graves incumplimientos que pueda cometer el 'Estado Mayor Central'".



El jefe de la cartera castrense señaló que el jefe de la Policía informó además que las disidencias pretendían "reunirse con comerciantes para continuar las prácticas extorsivas".

Funcionarios de Migración Colombia estuvieron en la zona. Foto: Ministerio de Defensa

Información será entregada al Mecanismo de Monitoreo

El Ministro dijo que se recogió toda la información para presentarla ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, "que es el competente en primera instancia para hacer la verificación, contamos con videos de la propia comunidad, y así tomar las decisiones que correspondan".



De igual forma, Velásquez indicó que el tema será tratado con el presidente Gustavo Petro en el próximo consejo de seguridad, a más tardar el lunes de la próxima semana.



El Ministro afirmó que la Policía no reaccionó "porque los superaban en hombres, los uniformados eran tres y los disidentes unos 20".



Finalmente el jefe de la cartera castrense reconoció que hay una alianza entre el Eln y la 'Segunda Marquetalia' para profundizar en eel proceso de paz y no en la guerra.



