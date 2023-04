En la tarde de este viernes se conocieron videos y denuncias en redes sociales en los que se denuncia la supuesta entrada de un hombre armado al Palacio de Justicia de Medellín.



La información es verificada por las autoridades, y de acuerdo a un reporte preliminar, ya tiene reunidas a la Fiscalía General de la Nación con funcionarios de la Rama Judicial de la capital antioqueña.

Una de las hipótesis que conoció este diario -no confirmada oficialmente- es que dos personas iban en búsqueda de un fiscal designado en la lucha contra organizaciones criminales, y que incluso uno de los hombres alcanzó a llegar al piso siete en el que se encontraba el servidor público.



Al parecer, fue una vigilante la que alertó la situación a sus compañeros, por lo cual empezaron a tomarse las medidas correspondientes para que el hecho no pasara a mayores.



Sobre las 6:15 de la tarde, desde la Rama Judicial en Antioquia finalmente se envió un mensaje en el que se explicó que, en efecto, hubo un incidente de seguridad en el edificio José Félix de Restrepo, ubicado en el Palacio de Justicia, el cual está siendo investigado.



De hecho, se están inspeccionando las oficinas del complejo con organismos de seguridad que llegaron al lugar. En la comunicación, desde la Rama se dejó claro que "no hubo rehenes y que la seguridad de esta sede judicial está controlada". Además, se aclaró que hasta el momento no hay capturas por este hecho.



En medio del pánico que se presentó esta tarde en el Palacio de Justicia, circularon audios por redes sociales en los que se escucha que se les pidió a los trabajadores evacuar el edificio.

